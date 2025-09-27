Киев готовит операцию под ложным флагом, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией, заявила Мария Захарова. По ее словам, восстановленные дроны планируется использоваться для атак на объекты в Польше и Румынии под видом российских. Такой сценарий, подчеркнула дипломат, создает искусственный повод для мировой войны.

Киев готовится провести в Румынии и Польше военную операцию под ложным флагом с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, об этом стало известно из публикаций нескольких венгерских СМИ.

Как отмечает Захарова, план состоит из пяти пунктов.

1. Отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА;

2. Оснастить их боевым поражающим элементом;

3. Направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии;

4. Одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву;

5. Развязать вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.

В публикации приводятся некоторые подробности. Так, по информации официального представителя МИД РФ, сбитые или поврежденные российские БПЛА «Герань» были отремонтированы во Львове на заводе «ЛОРТА», после чего 16 сентября их завезли на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного.

«Так на Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО», — написала Захарова.

Гляйвицкий инцидент Гляйвицкий инцидент — провокация, осуществленная фашистской Германией 31 августа 1939 года в немецком городе Гляйвице с целью создания формального повода для нападения на Польшу. Нацисты имитировали нападение польских солдат на радиостанцию в Гляйвице, откуда они вышли в эфир с ложным сообщением о том, что польская армия пересекла границу Германии. Для правдоподобности на месте событий были расстреляны 13 приговоренных к смерти заключенных, переодетых в польскую военную форму. На следующий день, 1 сентября 1939 года, Германия напала на Польшу, начав Вторую мировую войну. В своей речи в Рейхстаге Гитлер, помимо прочего, сослался и на инцидент в Гляйвице.



«Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны», — написала Захарова.

В публикации отмечается, что причина этих действий проста: Украина терпит сокрушительное поражение на поле боя, разгром ВСУ происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер.

Неизвестные дроны в небе ЕС

За последнюю неделю в Европе произошли сразу несколько инцидентов с неизвестными беспилотниками, которые замечали в небе Дании, Норвегии и Германии. Из-за них приостанавливали работу аэропортов в Копенгагене и Ольборге, после чего от жителей стали поступать сотни сообщений о замеченных дронах (насколько они правдивы, неизвестно).

Первый случай произошел 23 сентября, когда власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение вблизи него нескольких крупных беспилотников, которые затем бесследно исчезли. В тот же день аналогичный инцидент был зафиксирован в Норвегии, где в результате приостанавливал работу аэропорт Осло.

25 и 26 сентября из-за неизвестных беспилотников приостанавливал работу аэропорт датского Ольборга. 26 сентября неизвестные дроны были замечены в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейне на севере Германии.

По информации шведского издания Aftonbladet, за прошедшие сутки в датскую полицию поступило более 500 заявлений от жителей страны об увиденных беспилотниках. Полиция призвала людей продолжать передавать им информацию, например, фотографии дронов и их описание.

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила, что за появлением беспилотников над аэропортом Копенгагена может якобы стоять Россия. Однако затем власти страны признали, что никаких доказательств для этого нет. Тем не менее, Дания сообщила своим союзникам по НАТО, что «вторжение» беспилотников на ее территорию было совершено другим государством — каким именно, неизвестно.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что относится к этой ситуации серьезно.

В России категорически отвергли причастность к инцидентам с дронами в небе Евросоюза. Пресс-служба посольства РФ в Копенгагене предположила, что эта «срежессированная провокация» будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, пытающихся добиться затягивания конфликта на Украине и его расширения на другие страны.