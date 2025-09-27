«Не нужно проявлять слабость». Зеленский пригрозил Москве блэкаутом

Зеленский сообщил, что Украина может устроить блэкаут в Москве

Владимир Зеленский пригрозил Москве блэкаутом в случае, если удары российских войск приведут к отключению электроэнергии в Киеве. Заявление украинского лидера прозвучало после того, как он попросил дальнобойные ракеты Tomahawk у Дональда Трампа. The Telegraph подсчитала, что Москва будет в зоне их досягаемости. В Белом доме не комментировали эту информацию. Тем временем на Украине призвали готовиться к «блэкауту и тяжелой зиме».

Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия предпримет попытки устроить блэкаут в Киеве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не нужно проявлять слабость. Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России», — сказал он на брифинге, который транслировал телеканал «Общественное».

Украинский лидер уточнил, что обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

Спустя два дня после встречи политиков портал Axios выпустил интервью с Зеленским, который заявил, что Трамп «открыто поддержал» нанесение ударов по российским оружейным заводам и энергетической инфраструктуре. Если Россия «не прекратит конфликт, то чиновники в Кремле должны знать, где находится ближайшее бомбоубежище», подчеркнул украинский президент.

В Кремле не оставили без ответа заявление Зеленского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что украинский лидер «прикладывает отчаянные усилия, чтобы доказать своим кормильцам, которыми должны стать европейцы, что он хороший вояка».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ предупредил Зеленского и США, что Россия «может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет».

Получит ли ВСУ Tomahawk?

Зеленский на последней встрече с Трампом в Нью-Йорке попросил предоставить Киеву американские крылатые ракеты Tomahawk (дальнобойностью от 1600 км до 2500 км в зависимости от модификации), пишет британское издание The Telegraph.

«Зеленский заявил, что Трамп согласен на его призыв передать Украине крылатую ракету большой дальности, которая поставит Москву в зону досягаемости ударов Киева», — отмечается в публикации.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) подтвердили, что украинский лидер в кулуарной беседе запросил у главы Белого дома именно ракеты Tomahawk. По информации издания, Зеленский попросил увеличить количество поставляемых ракет большой дальности и разрешить их использование для ударов по российской территории. Однако Трамп не взял на себя обязательства по отмене запрета США на подобные атаки, добавила WSJ. Белый дом не комментировал эту информацию.

Зеленский не первый раз поднимает вопрос о предоставлении украинской армии ракет Tomahawk. По информации The Guardian, в начале июля он обсуждал эту тему с Трампом во время телефонного разговора, однако «соглашение так и не было достигнуто». Предыдущие аналогичные запросы Киева отклоняла администрация экс-президента США Джо Байдена, уточнило издание.

Кроме того, в ходе июльской беседы глава Белого дома спросил Зеленского, может ли Украина ударить по Москве и Петербургу. Украинский лидер ответил утвердительно, но с оговоркой: «Если вы дадите нам оружие».

Впоследствии Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что Трамп просто задал вопрос Зеленскому, а не поощрял дальнейшие атаки.

Украина ждет блэкаута

20 сентября стало известно, что власти Киева из-за угрозы блэкаутов создают «энергетические острова», призванные обеспечить бесперебойную работу критической инфраструктуры. Украинский телеканал «Прямой» узнал, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» уже определило восемь объектов, с которых начнется реализация «Концепции восстановления и повышения энергетической устойчивости».

На этих объектах установят 19 когенерационных газопоршневых установок и две газотурбинные установки общей мощностью 108 МВт. А в жилых помещениях Киева дополнительно разместят 34 солнечные электростанции.

В начале сентября бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для украинцев будет гораздо сложнее предыдущей. В эфире телеканала «Новости.Live» он призвал жителей страны «выезжать за пределы больших городов — туда, где есть дрова».

Аналогичные опасения высказывали в Верховной раде и украинской армии. Нардеп Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале призвала украинцев «готовиться к блэкауту и тяжелой зиме». Командир одного из подразделений ВСУ, специализирующемся на беспилотных системах, Юрий Федоренко также спрогнозировал блэкауты зимой из-за обстрелов.

«Будут атаки. Мы не успеем перекрыть все небо, будут долетать ракеты», — сказал он в эфире «Киевского времени».

В украинской столице на фоне специальной военной операции периодически происходят взрывы, после которых возникают перебои с электроснабжением. В Кремле неоднократно подчеркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины.