Над Россией за ночь сбили более 40 беспилотников. Военная операция, день 1268-й

08:13

В Минобороны сообщили, что в июле ВС РФ ударили по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива и сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины. Одновременно с этим они поразили четыре комплекса «Patriot» и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 производства США.

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными Силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.