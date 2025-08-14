На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией за ночь сбили более 40 беспилотников. Военная операция, день 1268-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1268-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей и пятью российскими регионами. ВС России поразили военные объекты в Днепропетровской и Сумской областях Украины, и тем самым пресекли попытку организовать производство ракет для атак по РФ. По данным NBC News, Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому не обсуждать с Владимиром Путиным вопрос территорий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
08:27

08:18

⚡️По данным NBC News, американский президент Дональд Трамп якобы пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не обсуждать с Владимиром Путиным территориальный вопрос. Трамп якобы заявил, что будет настаивать на прекращении огня.

Politico выяснило, что Трамп «готов сыграть какую-то роль в предоставлении Киеву средств для сдерживания будущей российской агрессии в случае достижения прекращения огня». При этом он дал понять, что США больше не будут напрямую поставлять оружие или войска Украине.

08:13

В Минобороны сообщили, что в июле ВС РФ ударили по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива и сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины. Одновременно с этим они поразили четыре комплекса «Patriot» и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 производства США.

«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными Силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

08:07

08:03

⚡️С 20:00 13 августа до 07:00 14 августа средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника: 14 над акваторией Черного моря, девять над Волгоградской областью, семь над Крымом, семь над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Белгородской областью, один над акваторией Азовского моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1268-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Трамп готов дать Украине гарантии безопасности. Но при одном условии
Politico узнало о готовности Трампа дать Украине гарантии безопасности вне НАТО
Трамп поддержал позицию Европы по одному вопросу перед встречей с Путиным
В ФСБ рассказали, что Украина планировала удары ракетами «Сапсан» вглубь России
Юрист разрешил россиянам срывать с системных блоков гарантийные пломбы
ФСБ оценила ущерб Украины после ударов по производству ракет «Сапсан»
В ФСБ раскрыли роль Германии в производстве украинских ракет «Сапсан»
Названы города России, попадающие в радиус поражения новейших ракет Украины
«Нервно и эмоционально»: Сафонов записал видео после победы в Суперкубке УЕФА
Зеленского уличили в попытках сорвать встречу Путина и Трампа
Россиянин попал под суд за анекдоты с нецензурной бранью в общественном месте
В Германии оценили наступление ВС РФ в Донбассе
В Минобороны раскрыли подробности уничтожения украинской ракетной программы
Во Франции раскрыли одно из требований Трампа к Путину
Российский теннисист снялся с матча на престижном турнире из-за травмы
Названы регионы России с повышенным распространением онкогенных вирусов
Названы самые популярные в России производители зарядных устройств
Россия сорвала украинскую ракетную программу
В Германии резко раскритиковали Мерца за открытую поддержку Зеленского
СМИ узнали об опасениях Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске
В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»
Россиянам перечислили места и способы заражения лихорадкой чикунгунья
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских БПЛА
В Вашингтоне начались массовые протесты из-за усиления проверок
Российский штурмовик разошелся с бойцами ВСУ после рукопашного боя
Самолеты авиакомпании «Якутия» могут летать из России на Аляску
Удар нанесен по зданию правительства Белгородской области
ПК в мешке: продавцы готовых компьютеров в интернете массово обманывают россиян
iRU: до 50% продавцов готовых ПК на онлайн-площадках — потенциальные мошенники
«Путин заберет меня с собой»: сенатор Грэм побоялся ехать на саммит России и США
Российский бизнес начал запрещать сотрудникам общаться в мессенджерах
14 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 14 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Восемь лет колонии: Варламова хотят посадить за фейки о ВС РФ
Гособвинение запросило для блогера Ильи Варламова восемь лет колонии и штраф
Что за тигр эта пантера: 10 лучших ролей Стива Мартина
В США объяснили провалы ВСУ «советской системой» командования. Но это не так
WSJ: ВСУ перешли на советскую модель командования
С Медовым Спасом: открытки и поздравления
Что пожелать родным и близким на Медовый Спас
Заморозка фронта и обмен территориями: что Трамп предложит Путину на Аляске
Трамп: Россия столкнется с последствиями, если не согласится на прекращение огня
В России заблокировали звонки через Telegram и WhatsApp. Когда снимут ограничения?
РКН: звонки в Telegram и WhatsApp ограничили для борьбы с преступниками
«Позиция России неизменна»: МИД исключил возможность обмена территориями с Киевом
МИД РФ: территориальное устройство России закреплено в Конституции
Когда начинается подростковый возраст и как его пережить
С какого возраста ребенок считается подростком: особенности поведения и развития в пубертат
