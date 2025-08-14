Над Россией за ночь сбили более 40 беспилотников. Военная операция, день 1268-й

⚡️По данным NBC News, американский президент Дональд Трамп якобы пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не обсуждать с Владимиром Путиным территориальный вопрос. Трамп якобы заявил, что будет настаивать на прекращении огня.
Politico выяснило, что Трамп «готов сыграть какую-то роль в предоставлении Киеву средств для сдерживания будущей российской агрессии в случае достижения прекращения огня». При этом он дал понять, что США больше не будут напрямую поставлять оружие или войска Украине.
В Минобороны сообщили, что в июле ВС РФ ударили по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива и сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины. Одновременно с этим они поразили четыре комплекса «Patriot» и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 производства США.
«По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными Силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской области, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
⚡️С 20:00 13 августа до 07:00 14 августа средства ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника: 14 над акваторией Черного моря, девять над Волгоградской областью, семь над Крымом, семь над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Белгородской областью, один над акваторией Азовского моря.