Генпрокурор рассказал о работе ГП в сфере противодействия коррупции

В России каждый год по протестам прокуроров изменяется или отменяется около 30-40 тысяч незаконных правовых актов в сфере противодействия коррупции. Об этом сообщил в интервью ТАСС генпрокурор России Александр Гуцан.

Он рассказал, что большинство из них связано с осуществлением функций в различных органах и организациях, а также прохождением муниципальной службы.

Гуцан также отметил, что в 2025 году по требованиям прокуроров исключено 24 тысячи коррупциогенных факторов из почти 20 тысяч действующих и проектируемых норм.

В сентябре Игорь Краснов, который занимал пост генерального прокурора РФ, перешел на должность председателя Верховного суда. Его место занял Александр Гуцан. До своего назначения на должность он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

В октябре Гуцан был избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран — участников СНГ.

