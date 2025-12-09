На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын выразил соболезнования по поводу смерти посла РФ в КНДР

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла РФ в КНДР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил телеграмму со словами скорби президенту РФ Владимиру Путину в связи с уходом из жизни посла России в Пхеньяне Александра Мацегоры. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования посольству Российской Федерации в связи со смертью товарища Мацегоры», — отмечается в сообщении.

Мацегора умер 6 декабря, ему было 70 лет. Обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования семье и друзьям покойного, отметив его значительный вклад в развитие и укрепление всестороннего стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей.

Мацегора занимал пост посла в КНДР с декабря 2014 года. В сентябре 2018 года Путин наградил его Орденом дружбы за заслуги в осуществлении внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу государству.

Мацегора родился в Одессе в ноябре 1955 года. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической службе находился с 1999 года, занимал, в частности, должность заместителя директора первого департамента Азии МИД РФ и советника-посланника посольства России в КНДР.

Ранее Путин отметил профессионализм солдат КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами