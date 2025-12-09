Эк-советник губернатора Курской области Алехин оштрафован судом

Бывшего советника губернатора Курской области, блогера Романа Алехина (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за публикацию чужих персональных данных. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В Роскомнадзор обратилось третье лицо в связи с возможным нарушением Алехиным закона «О персональных данных», поскольку блогер на своих каналах в мессенджере распространял его персональные данные без соответствующего согласия.

Роскомнадзор направил Алехину уведомление о прекращении неправомерной обработки персональных данных, но блогер его не исполнил.

В связи с этим мировой суд назначил Алехину наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Блогер свою вину не признал.

1 октября Алехин заявил, что прекратит публиковать посты на своих страницах в социальных сетях. По его словам, он хочет сосредоточиться на том, чтобы дописать две книги и заняться здоровьем, а также заявил, что ему психологически сложно что-либо писать с плашкой иноагента.

Ранее Алехин обвинил губернатора Хинштейна в своем иноагентстве.