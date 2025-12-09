В Госдуме рассказали, через сколько лет НДС вернется к прежнему уровню

Депутат Аксаков: понижение НДС до прежнего уровня в 20% произойдет через 3 года

Налог на добавленную стоимость (НДС) может быть снижен до прежнего уровня в 20% через три года. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с изданием «Абзац».

«Можно сказать, что это повышение НДС на время СВО. Думаю, что года через два-три произойдет понижение до прежнего значения – 20%», — сказал депутат.

Аксаков считает, что военный конфликт с Украиной закончится раньше, но снижение налога должно быть постепенным.

По его словам, в данный момент надо выполнять задачи финансирования оборонного комплекса, на которые требуются бюджетные источники.

Он утверждает, что в мирное время таких расходов не будет.

Повышение НДС в России до 22% произойдет с 1 января 2026 года. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 ноября.

До этого экономист Николай Кульбака сообщил, что цены на товары в стране сильно вырастут из-за изменений в налоговом законодательстве, в частности, из-за повышения НДС, а также из-за снижения порогов доходов для малого бизнеса.

Ранее россиянам рассказали о последствиях введения НДС на операции с картами.