На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, через сколько лет НДС вернется к прежнему уровню

Депутат Аксаков: понижение НДС до прежнего уровня в 20% произойдет через 3 года
true
true
true
close
Shutterstock

Налог на добавленную стоимость (НДС) может быть снижен до прежнего уровня в 20% через три года. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с изданием «Абзац».

«Можно сказать, что это повышение НДС на время СВО. Думаю, что года через два-три произойдет понижение до прежнего значения – 20%», — сказал депутат.

Аксаков считает, что военный конфликт с Украиной закончится раньше, но снижение налога должно быть постепенным.

По его словам, в данный момент надо выполнять задачи финансирования оборонного комплекса, на которые требуются бюджетные источники.

Он утверждает, что в мирное время таких расходов не будет.

Повышение НДС в России до 22% произойдет с 1 января 2026 года. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 ноября.

До этого экономист Николай Кульбака сообщил, что цены на товары в стране сильно вырастут из-за изменений в налоговом законодательстве, в частности, из-за повышения НДС, а также из-за снижения порогов доходов для малого бизнеса.

Ранее россиянам рассказали о последствиях введения НДС на операции с картами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами