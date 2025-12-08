9 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 декабря в России чествуют Героев Отечества. В мире отмечают Международный день борьбы с коррупцией. Православные верующие сегодня вспоминают святого великомученика Георгия Победоносца. А по народному календарю — Юрьев день: в это время в старину крестьяне могли перейти от одного помещика к другому. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 9 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 декабря

День Героев Отечества в России

Праздник ведет свою историю еще с XVIII века: в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца, которым награждали военных, проявивших доблесть и смелость в бою. Генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов был одним из немногих кавалеров всех четырех степеней отличия.

В 1917 году и праздник, и орден были упразднены. Лишь в 2007 году по предложению парламентариев в российском календаре появилась памятная дата День Героев Отечества. В этот день не только чтят доблесть предков, но и отмечают заслуги ныне живущих Героев Советского Союза и Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Мужества. Сегодня в Георгиевском зале Кремля проходит торжественный прием, в котором примут участие более 200 военных и гражданских лиц.

День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта в России

После Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны железные дороги в стране находились не в лучшем состоянии. Наркомат путей сообщения в то время возглавлял Феликс Дзержинский. Он учредил подразделения по защите железных дорог от бандитов и преступников, стрелковую охрану и инициировал тщательные расследования хищений и разбоя.

По его инициативе 9 декабря 1921 года был принят Декрет «Об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях». Это дата стала считаться неофициальным профессиональным праздником сотрудников ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Подразделение обеспечивает сохранность перевозимого груза и безопасность объектов железнодорожной инфраструктуры.

close Максим Блинов/РИА Новости

День грузчика в России

Неофициальный праздник зародился как общественная инициатива: сначала его отмечали лишь некоторые коллективы, а позже он обрел широкую популярность у представителей профессии. Считается, что грузчику не нужны особые знания и навыки, важна лишь выносливость и физическая сила. Однако это не так. В современном мире грузчикам приходится управлять сложной техникой, разбираться в правилах безопасности и транспортировки, уметь оптимизировать рабочий процесс.

Международный день борьбы с коррупцией

Праздник провозглашен Организацией Объединенных Наций, его история началась в 2003 году, когда в мексиканском городе Мерида была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ вступил в силу через два года, в декабре 2005-го.

Россия подписала документ одной из первых. В мае 2008 года в стране был создан Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ.

9 декабря в разных странах проходят просветительские акции, в мире чествуют общественных деятелей, которые внесли большой вклад в борьбу с коррупцией. Одним из главных событий в 2025 году станет конференция стран-участников Конвенции ООН , она проходит в Катаре с 15 по 19 декабря.

Международный день памяти жертв геноцида

Дата отмечается ООН с 2015 года в честь принятия в 1948 году Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него.

Самым крупным преступлением геноцида считается Холокост, когда нацисты массово истребляли евреев и врагов Третьего рейха.

В День памяти жертв геноцида проходят выставки, конференции и просветительские акции, напоминающие об ужасах геноцида и призывающие мировое сообщество не допустить повторения подобных преступлений.

close Участники факельного шествия, посвященного памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции, на площади Республики в Ереване Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

День Рождественской открытки

Неофициальный теплый праздник напоминает о приближении Рождества.

Рождественские открытки появились в Англии в середине XIX века. Сначала возникла идея писать искренние пожелания на листке картона и украшать его рисунками. Затем за дело взялись профессиональные художники. На открытках стали изображать детей, сказочных персонажей или цветы — как символ скорой весны.

Путешественники приобретали картинки на память и везли домой, а предприимчивые люди начали на этом зарабатывать. На российских прилавках открытки появились в 90-х годах XIX века. После революции 1917 года производство картинок почти сошло на нет. А с 1960-х годов новогодние открытки в СССР надолго стали главным форматом поздравлений.

close Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 декабря в других странах

День геолога — Таджикистан. Дата приурочена к открытию обновленного геологического музея Таджикистана в 2011 году. В праздник поздравляют не только геологов, но и представителей смежных профессий — географов, сейсмологов. На предприятиях проводятся торжественные церемонии, где отличившихся отмечают наградами и премиями.

День лютефиска — Швеция и Норвегия. С праздника этого традиционного деликатеса начинается предрождественский период. Лютефиск готовится из трески, вымоченной в щелочном растворе каустической соды. После этого рыбу на несколько дней замачивают в воде, чтобы она приобрела желеобразную структуру и острый запах, потом жарят или запекают. Считается, что блюдо придумал покровитель Ирландии святой Патрик — он облил треску щелочью, чтобы отравить викингов. Но тем блюдо понравилось, и они привезли рецепт на родину. Критики называют лютефиск крысиным ядом и «оружием массового поражения», но в скандинавских странах без него не обходится ни один праздничный стол.

Религиозные праздники 9 декабря

Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве

В православном календаре 9 декабря — день памяти великомученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Он жил в конце III — начале IV века и был прославленным военачальником. Святой Георгий известен многочисленными чудесами, в том числе и посмертными. Согласно преданию он пронзил копьем змея, который опустошал земли и пожирал людей.

За мужество и духовные победы святого Георгия называют Победоносцем.

В XI веке великий князь Киевский Ярослав Мудрый (в крещении Георгий) построил церковь и освятил ее во имя своего небесного покровителя Георгия Победоносца. Она стала главным храмом Георгиевского монастыря в Киеве. Именно это событие вспоминает сегодня Русская православная церковь.

День памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского

По преданиям, Иннокентий родился в конце XVII века в Черниговской губернии. После обучения служил учителем в Славяно-Греко-Латинской академии, позже стал иноком, а затем епископом Невского монастыря в Петербурге. По приказу императора Петра I Иннокентий отправился в Пекин, но остановился в пограничном с Китаем Селенгинске. За Байкалом он провел четыре года, пока не получил повеление переселиться в Иркутский Вознесенский монастырь и стать Иркутским и Нерчинским епископом.

Иннокентий часто болел и жил на скромное жалованье, но, превозмогая слабость, старался обустроить монастырь и помочь нуждающимся. Благодаря его проповедям многие язычники обратились в христианство.

close Епископ Иннокентий Wikimedia Commons

9 декабря Русская православная церковь также чтит память: • преподобного Алипия Столпника, Адрианопольского;

• преподобного Иакова Сирийского, отшельника;

• преподобного Стилиана Пафлагонского;

• священномучеников Николая Замараева, Иоанна Виноградова, Георгия Колоколова и других.

Народные праздники и приметы 9 декабря

Юрьев день

Верующие на Руси в этот день чтили память великомученика Георгия Победоносца. А в народе праздник получил название Егорий Осенний, или Егорий Зимний. Святого молили о богатом урожае и здоровом скоте.

Считалось, что к этому дню весь урожай убран, и помещики платили крестьянам вознаграждение. Многие пытались обмануть трудяг: так появился глагол «объегорить».

До XV века крестьяне неделю до и неделю после Юрьева дня имели право свободно переходить от одного помещика к другому в поисках лучших условий для жизни. Но реформы следующих лет отменили это право — в конце XVI века царь Федор Иоаннович по предложению Бориса Годунова лишил крестьян такой возможности. Некоторые пытались бежать, но с введением в 1649 году Соборного уложения помещики получили возможность бессрочного сыска беглецов. Так продолжалось до отмены крепостного права.

На Егория наши предки утепляли окна, запасали дрова. Было принято читать заговоры от волков, чтобы защитить домашний скот зимой. Крестьяне верили, что сам святой Георгий «размыкает пасти» животным.

По погоде на Юрьев день гадали, какими будут зима и весна. Если в праздник выпадало много снега, весна придет рано. А если день выдался морозным, то и зима будет суровой.

Приметы

На Юрьев день нужно раздать все долги, чтобы не потерять имущество.

Нельзя брать взаймы, иначе кредиты будут преследовать весь следующий год.

Любое дело, начатое в Юрьев день, будет удачным.

В Юрьев день нельзя лениться, иначе в дом придут неудачи и бедность.

Какие исторические события произошли 9 декабря

1836 год — в Петербурге публике представлена первая постановка оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

1868 год — в Лондоне недалеко от здания Британского парламента установили один из первых светофоров.

1884 год — в США житель Чикаго Левант Ричардсон запатентовал усовершенствованную модель роликовых коньков со стальными шарикоподшипниками в колесах.

1917 год — Курултай крымско-татарского народа провозгласил создание Крымской народной республики.

1941 год — Елец и Венев освобождены от немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.

1961 год — в Иерусалиме суд признал австрийского нациста Адольфа Эйхмана, известного как «архитектор Холокоста», виновным в преступлениях против человечества и приговорил его к смертной казни.

«Нет смысла пытаться уйти от суда»: как приговорили нацистского преступника Эйхмана 60 лет назад был приговорен к смертной казни через повешение Адольф Эйхман, долгие годы... 15 декабря 11:24

1968 год — американский изобретатель и исследователь Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал компьютерную мышь.

2003 год — произошел взрыв у гостиницы «Националь» в Москве, погибли шесть человек. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

close На месте взрыва у гостиницы «Националь» 9 декабря 2003 года Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 9 декабря

В 1608 году родился Джон Мильтон — один из известнейших английских поэтов, политический деятель.

В 1717 году родился Иоганн Иоахим Винкельман — немецкий искусствовед, основоположник представлений об античном искусстве.

В 1742 году родился Карл Вильгельм Шееле — шведский химик, первооткрыватель кислорода.

В 1842 году родился Петр Кропоткин — теоретик анархизма, историк, литератор.

В 1868 году родился Фриц Габер — немецкий химик, синтезировавший аммиак, лауреат Нобелевской премии.

В 1916 году родился Кирк Дуглас (настоящее имя Исер Данилович) — американский актер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», отец Майкла Дугласа.

close Кирк Дуглас Global Look Press

В 1936 году родился Александр Иванов — советский и российский поэт-пародист, ведущий телепередачи «Вокруг смеха».

Кто отмечает день рождения

91 год исполняется Джуди Денч — британской актрисе театра и кино, обладательнице премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.

81 год исполняется Михаилу Пиотровскому — советскому и российскому историку-востоковеду, директору музея «Эрмитаж».

73 года исполняется Анатолию Вассерману — депутату Госдумы, журналисту, публицисту, победителю интеллектуальных телеигр.

close Журналист, телеведущий, публицист Анатолий Вассерман Александр Натрускин/РИА Новости

72 года исполняется Татьяне Кравченко — советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке РФ.

72 года исполняется Джону Малковичу — американскому актеру и режиссеру, лауреату премии «Эмми».

71 год исполняется Елене Мизулиной — политику и государственному деятелю, члену Совета Федерации.