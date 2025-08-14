На повестке — не только Украина. Раскрыты детали переговоров Путина и Трампа

Подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вышла на финальный этап. Президенты начнут переговоры тет-а-тет, затем продолжат в формате 5 на 5. Ключевыми темами станут урегулирование украинского конфликта, экономическое сотрудничество и стратегическая стабильность.

Подготовка встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа вошла в завершающую фазу, сообщил журналистам во время брифинга помощник президента России Юрий Ушаков.

«С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад <...>, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых», — сказал Ушаков.

Встреча лидеров состоится 15 августа на военной базе Эльмендорф – Ричардсон возле Анкориджа.

«Рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц, которые погибли в 42–45-м годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза. Так что встреча пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов наших стран», — добавил Ушаков.

Формат и делегации

Помощник президента сообщил, что встреча запланирована на 22:30 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров будут только переводчики.

«Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», — сказал Ушаков.

Он уточнил, что этот этап переговоров будет проходить в формате 5 на 5.

«Назову членов российской делегации: это министр иностранных дел Сергей Лавров <...>, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев», — сообщил Ушаков, отметив, что он также входит в состав делегации.

По его словам, известен и состав делегации США, однако его должен озвучить официальный Вашингтон.

Темы для обсуждения

Ушаков сообщил, что на встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества России и США.

«У этого сотрудничества огромный и, к сожалению, не задействованный до сих пор потенциал», — сказал он.

Помощник президента отметил, что «переговоры будут носить деловой характер, и у всех деловой настрой прежде всего».

Однако центральной темой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса. Ушаков напомнил, что этот вопрос уже обсуждался 6 августа в Кремле с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Ушаков подчеркнул, что будут рассмотрены и вопросы стратегической стабильности, и другие актуальные международные проблемы.

По его словам, продолжительность переговоров будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.

«Есть, конечно, временные параметры, но я вам сказал, когда начнутся переговоры, когда они закончатся, это будет зависеть прежде всего от президентов», — сказал Ушаков.

«Страны находятся по разные стороны баррикад»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что никаких серьезных документов в Анкоридже подписано не будет.

«Встречу на Аляске объявили за неделю, и наши страны сейчас находятся вообще-то по разные стороны баррикад. Конечно, какие-то наработки позиций есть, но уверен, что переговоры эти — лишь предварительные: прощупать соперника, определить его приоритеты. Никаких серьезных документов на военной базе в Анкоридже подписано не будет», — сказал депутат.

В свою очередь Путин в преддверии переговоров на Аляске не исключил, что заключит с Трампом сделку по стратегическим вооружениям. Президент России отметил, что достижение договоренностей на российско-американском саммите необходимо, «чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом».