Повторить удар Ирана: как Киев планировал атаковать Москву ракетами «Сапсан»

Минобороны и ФСБ России сообщили об уничтожении украинских предприятий, которые принимали участие в разработке и производстве ракетного комплекса «Сапсан». Вполне возможно, что Киев планировал провести операцию, подобную иранскому «Правдивому обещанию — 3», когда территорию Израиля атаковали пять сотен баллистических ракет. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, удастся ли Украине развернуть крупномасштабное производство ОТРК «Сапсан» и реализовать планы по нанесению массированных ударов по Москве.

Упреждающий удар России

Утром 14 августа Россия нанесла серию ударов по украинским предприятиям-производителям оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан». Разберемся, чем опасен этот ОТРК для Москвы и каковы планы Киева по его боевому применению.

Нанесенный ущерб головному предприятию по производству ОТРК «Сапсан» и кооперации соисполнителей от ударов 14 августа оценивается как очень значительный. Несмотря на то, что в Киеве ранее заявляли о начале серийного производства ОТРК этого типа, на какие-либо впечатляющие показатели украинский ОПК выйти пока так и не смог.

Дело ограничилось прототипами и предсерийными образцами, причем произошло это по совершенно объективным причинам. Практически вся территория Украины находится в настоящее время под огневым воздействием Вооруженных сил России, а предприятия ОПК являются в этом плане наиболее приоритетными целями.

Организовать в таких условиях крупносерийное производство тех или иных образцов вооружения крайне проблематично, даже несмотря на поставки критически важных комплектующих из Европы.

План Киева — повторить удары Ирана по Израилю

Рассмотрим возможные планы украинского военно-политического руководства по боевому применению «Сапсанов». Можно с большой вероятностью предполагать, что в Киеве планировали в результате развертывания крупномасштабного серийного производства этого комплекса поставить в войска не менее нескольких сотен баллистических ракет и до определенной степени повторить иранскую операцию «Правдивое обещание — 3», когда в июне 2025 года в ходе двенадцатидневной войны Вооруженные силы Ирана запустили по Израилю более 500 баллистических ракет.

И несмотря на хорошо организованную и продуманную эшелонированную противоракетную оборону территории Израиля (фактически развернутой системы ПРО на театре военных действий), иранскими изделиями был нанесен существенный ущерб жилому фонду еврейского государства и отмечались попадания в военные объекты.

Несомненно, на Украине хотели бы организовать и повторить нечто подобное иранской операции и ударить по столице России многими сотнями баллистических ракет.

Вполне возможно, что намерения и планы Киева даже масштабнее, чем иранское «Правдивое обещание», а тактико-технические характеристики «Сапсанов» позволяют их успешно реализовать. Эффект от подобной операции мог превзойти все возможные ожидания.

И если дислоцированная на прикрытии Москвы и Центрального промышленного района 1-я армия ПВО/ПРО особого назначения Воздушно-космических сил России эффективно борется со средствами воздушного нападения типа БЛА самолетного типа, которые представляют собой сравнительно тихоходные цели, то отражение атаки многих сотен баллистических ракет по столице нашей Родины – это уже совсем другое дело.

Для эффективного парирования подобного удара нужны и несколько другие средства, и самым главным образом – другое их количество. Одно дело – сбить какой-нибудь БЛА «Лютый» и совершенно другое – поразить оперативно-тактическую баллистическую ракету. Это потребует и резкого усиления возможностей системы радиолокационной разведки, и без всякого преувеличения, развертывания полноценной системы противоракетной обороны на театре военных действий по образцу и подобию Израиля.

Стратегическая система ПРО А-135, предназначенная в настоящее время для прикрытия столицы от ударов боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, обладает сравнительно ограниченными возможностями по поражению многих сотен ракет, тем более что противоракеты ПРС-1М системы А-135 комплектуются специальными боевыми частями.

Иными словами, многие сотни баллистических ракет ОТРК в гипотетическом массированном ударе по Москве – это угроза качественно иного уровня, чем налеты БЛА самолетного типа.

Ударами 14 августа ее удалось приглушить, но утверждать, что подобная угроза до конца устранена, на этом этапе, несколько преждевременно.

И не приходится сомневаться — в ближайшей перспективе противовоздушную и противоракетную оборону столицы России с учетом этих факторов надо существенно усилить.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

