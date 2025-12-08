«Он непредсказуем». Чем грозит Зеленскому недовольство Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о своем растущем разочаровании из-за нежелания лидера Украины Владимира Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского президента, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Чем разочарование Трампа обернется для Зеленского и выйдут ли США из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле заявили, что российской стороне неизвестно о расхождениях во мнениях президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа по мирному плану украинского урегулирования.

«Мы не знаем точно, какие расхождения во мнениях... Была проделана обстоятельная работа в Москве между [спецпредставителем президента США Стивом] Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на основе договоренностей, достигнутых на встрече, Уиткофф и Кушнер работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Несколькими часами ранее, выступая на церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, президент США рассказал о том, что он разочарован нежеланием Зеленского ознакомиться с проектом мирной сделки.

« Я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих пор не прочитал предложение », — сказал американский лидер.

По словам американского президента, план Вашингтона устраивал всех в Киеве, кроме самого президента Украины.

Вместе с тем в Европе растут опасения, что Трамп отстранится от решения конфликта на Украине, если ему не удастся достичь заключения мирного соглашения в короткие сроки.

Агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что наихудшим сценарием для Европы будет ослабление давления на РФ со стороны США, прекращение обмена разведданными с Киевом и запрет на использование американского оружия.

Серьезные угрозы

Опасения, высказанные в материале Bloomberg, не беспочвенны. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший в ходе форума в Дохе заявил, что его отец может отвернуться от Украины .

«Я думаю, что он может это сделать. <...> Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. <...> Тот факт, что он непредсказуем — заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе», — сказал сын американского президента.

Он также раскритиковал коррупцию на Украине и обрушился с критикой на президента Зеленского.

Дональд Трамп — младший уже давно говорит, что Соединенным Штатам стоит отказаться от Украины и не следует поддерживать власть в Киеве, так что принципиально новыми его слова не являются, другое дело, что сейчас об этом говорят все больше и больше людей в Штатах, отметил доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Геворг Мирзаян.

«Раньше слова Дональда Трампа — младшего смотрелись как некое исключительное, особое мнение президентского сына. Сейчас же эти слова стали мейнстримом. Очень многие думают так же и говорят, что Штатам стоит перестать поддерживать Зеленского, который не хочет идти на уступки», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Соединенные Штаты действительно могут «выйти из Украины», так что подобные заявления стоит воспринимать со всей серьезностью, заключил Мирзаян.

В СМИ часто осуждают Трампа за то, что он меняет позицию в зависимости от обстоятельств, но сейчас взгляды американского президента более-менее определились и вылились в план по мирному урегулированию. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров.

«Позиция Вашингтона относительно Украины стала более-менее устойчивой во многом благодаря успехам российских войск на поле боя. Быстрое продвижение ВС России рисует позицию Европы, мягко говоря, в нереалистичном свете и в Белом доме это понимают, а потому Трамп определился с подходом и не потерпит постоянного затягивания решения вопроса», — пояснил эксперт.

Он добавил, что Европе очень не хотелось бы, чтобы США полностью вышли из процесса решения украинского вопроса, но и давление они ослабить не могут. Скорее всего, европейцы надеются заставить Трампа поменять подход к проблеме, как они это делали ранее, заключил Федоров.

Последствия для Европы

Лидеры Франции, Германии и Великобритании планируют встретиться с Зеленским в Лондоне в понедельник, 8 декабря, чтобы обсудить итоги трехдневных переговоров украинской и американской делегаций во Флориде, где Киев отстаивал свою позицию относительно американского плана прекращения войны.

«Зеленский направился в Лондон, чтобы заручиться поддержкой союзников в условиях растущего давления США на Киев с целью добиться согласия на предложенное мирное соглашение», — говорится в материале Reuters.

Сам Зеленский сообщил, что планирует обсудить в Лондоне не только «общее видение и общие позиции на переговорах», но и «военную поддержку и долгосрочное финансирование Украины».

Перед Европой сейчас стоит очень сложная задача — не имея возможности повлиять на конфликт в реальности, европейцы должны сделать вид, что повлиять они все-таки могут, отметил политолог Геворг Мирзаян.

«Европа должна показывать, что она может ввести тотальные санкции против России, ввести войска на территорию Украины, украсть российские деньги и передать их Киеву. То есть создать видимость, что Европа еще что-то может. Однако на самом деле европейцы просто занимаются надуванием щек», — сказал эксперт.

В ходе встречи «коалиции желающих» европейцы будут просто «надувать щеки», но проблема в том, что им вряд ли кто-то уже поверит, добавил Мирзаян.

«Европейцы и украинцы специально затягивают переговорный процесс, зная характер Трампа. У них есть надежда, что они смогут его переубедить или что-то случится на поле боя, что заставит Вашингтон поменять позицию. Однако вряд ли такая стратегия увенчается успехом, поэтому все, что им остается — тянуть резину», — заключил политолог.

Украинское руководство продолжает продавливать свою позицию и не соглашается на уступки под влиянием западноевропейских стран, которые обещают поддержку и финансирование. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Институт США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Всем понятно, что позиции Киева сейчас в общем-то полностью не переговорные. Поэтому США не остается ничего, кроме как оказывать давление. Обещания выйти из переговорного процесса или угрозы прекратить делиться разведданными — это все тоже способы оказать давление на Киев и его европейских союзников», — пояснил американист.

Он уверен, что без поддержки со стороны США «европейцы попросту не потянут Украину». У Европы нет возможности предоставлять такую же передовую военную технику и тратить столько же, сколько тратили Штаты, заключил Васильев.

В свою очередь политолог Сергей Федоров уверен, что европейцам будет тяжело выработать единый подход по украинскому вопросу на встрече «коалиции желающих».

«Вряд ли в Лондоне полностью откажутся от предложенного Соединенными Штатами мирного плана, потому что портить отношения с Трампом никому не хочется . Тем не менее европейцы продолжат настаивать на усилении помощи Украине и немедленного прекращения огня, заморозки конфликта на линии соприкосновения», — сказал политолог.

Позиция Европы не позволяет им выступать в качестве посредников при решении конфликта, отметил Федоров. Более того, он предположил, что европейские государства рискуют полностью «выпасть» из мирного урегулирования.

«Пока европейские лидеры не приведут свои мозги в соответствие с реальностью, то тяжело будет о чем-то вообще договориться. Они себя сами исключили из переговорного процесса», — заключил Федоров.