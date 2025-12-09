Зеленский рассказал о переговорах с генсеком НАТО и главами Евросовета и Еврокомиссии

Зеленский назвал продуктивной встречу с Рютте, Коштой и Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «хорошей и продуктивной» встречу в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и председателями Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Прошедшие переговоры он прокомментировал в своем Telegram-канале.



Он рассказал, что проинформировал их о ситуации на дипломатическом треке.

«Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантии безопасности и усиления нашей устойчивости. Коснулись также инициативы PURL и репарационного кредита», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что на встрече были скоординированы позиции по всем вопросам.

Действуем согласованно и конструктивно, добавил он.

8 декабря украинский лидер сообщил, что Брюссель и Киев готовят свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украина не может пойти на территориальные уступки.

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план США по Украине был сокращен с 28 до 20 пунктов.