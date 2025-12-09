На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о переговорах с генсеком НАТО и главами Евросовета и Еврокомиссии

Зеленский назвал продуктивной встречу с Рютте, Коштой и Ляйен
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «хорошей и продуктивной» встречу в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и председателями Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Прошедшие переговоры он прокомментировал в своем Telegram-канале.
 
Он рассказал, что проинформировал их о ситуации на дипломатическом треке.

«Подробно обсудили работу с американскими партнерами над шагами ради мира, гарантии безопасности и усиления нашей устойчивости. Коснулись также инициативы PURL и репарационного кредита», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что на встрече были скоординированы позиции по всем вопросам.

Действуем согласованно и конструктивно, добавил он.

8 декабря украинский лидер сообщил, что Брюссель и Киев готовят свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украина не может пойти на территориальные уступки.

Ранее Зеленский сообщил, что мирный план США по Украине был сокращен с 28 до 20 пунктов.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами