Путин призвал к структурным изменениям российской экономики

Путин поручил начать структурные изменения российской экономики
Роман Кручинин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал распоряжение немедленно начать воплощение в жизнь плана по реструктуризации российской экономики. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента, подготовлен план структурных преобразований экономики. Он направлен на формирование современных рабочих мест с достойной оплатой в передовых отраслях, на предприятиях, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также на увеличение спроса на российские товары.

«Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», – заявил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

План рассчитан до 2030 года.

Новость дополняется.

