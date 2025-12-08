Инновации в медицине меняют подходы к онкопомощи. Как регионы осваивают медтех?

По данным Минздрава России, в стране под особым наблюдением у онкологов находятся свыше 4,4 млн пациентов. При этом выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях достигла рекордных 61,5%. Так, в 2024 году первично такой диагноз поставили почти 700 тыс. человек. Рост числа пациентов, узнающих о заболевании до появления симптомов, – важное достижение современной медицины. Своевременное начало лечения кардинально меняет прогноз течения болезни.

Поэтому одна из важных задач сегодняшнего дня – укомплектовать больницы и поликлиники специалистами, обеспечить раннее выявление тяжелых болезней, во всех регионах создать такие условия, чтобы каждый пациент, где бы он ни жил, мог получить нужное лечение и новые виды терапии.

Совершенствуются и методы борьбы с онкологией: таргетная терапия, иммунотерапия, комбинированные операции часто позволяют добиться длительной ремиссии.

Важный результат

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в стране систематизируют медицинскую помощь и выводят медобслуживание в регионах на принципиально новый уровень. Главная цель этой инициативы – повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет. Для этого ведется точечная работа, распространяются лучшие практики по профилактике, ранней диагностике и борьбе с основными хроническими неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом).

Меры нацпроекта способствуют широкому внедрению инноваций в практическую медицину. В федеральных организациях здравоохранения обновляется техническая база. До конца года современное оборудование получат 33 радиологических отделения, модернизируют четыре циклотронных комплекса, что позволит увеличить выпуск радиофармацевтических препаратов. Таким образом создается основа для более точной диагностики и эффективной терапии.

Нововведения уже приносят результат, причем, не только в цифрах: меняются судьбы реальных пациентов. В 2025 году число людей, получивших помощь в лечении онкологических заболеваний в условиях амбулаторий и дневных стационаров, увеличилось до 2,8 млн. Это на 200 тыс. больше, чем годом ранее. На 100 тыс. выросло число пациентов, которые получили лечение с применением противоопухолевой лекарственной терапии. Теперь их более 2 млн.

Эти меры будут работать и дальше, усиливая накопительный эффект. Уже сегодня смертность от онкологических заболеваний снижена на 10% по сравнению с 2019 годом.

Техническая база

Онкологическая помощь должна быть доступной для всех! На сегодняшний день в стране открыто более 550 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием. Пациенту с подозрением на злокачественное образование в день обращения проводят полный комплекс обследований, включая УЗИ и КТ.

Для профилактики, диагностики и лечения пациентов с онкозаболеваниями более чем в 200 организаций поставили свыше 13 тыс. медицинских инструментов и приборов. В том числе ангиографы, компьютерные томографы, передвижные рентгеновские аппараты, видеогастроскопы и бронхоскопы.

Например, областные и районные больницы Тюменской области получили современное видео-эндоскопическое оборудование. Это позволило значительно повысить точность и комфорт обследований пациентов, а также ускорить выявление заболеваний, в том числе и онкологических, что критически важно для жизни людей. В Областную больницу № 11 поступили два комплекта современных систем видеоэндоскопии. Новое оборудование активно используют и в двух районных филиалах.

«Мы очень рады, что по программе модернизации у нас появилась возможность обновить техническую базу. Эти процедуры крайне важны для раннего выявления онкологических заболеваний, что помогает спасать жизни наших пациентов», — прокомментировал главный врач областной больницы № 11 Павел Грибанов.

Только в этом году с использованием нового оборудования в регионе было проведено 519 исследований. По их результатам у 97 пациентов были выявлены признаки возможных онкологических заболеваний. Четыре случая подтвердились.

Несколько проколов вместо большого разреза

Доступность новых методов лечения и оснащенность больниц современным оборудованием меняют возможности помощи пациентам разных категорий.

В областном клиническом онкологическом диспансере Тульской области впервые успешно провели сложнейшую лапароскопическую субтотальную колэктомию – операцию по удалению через миниатюрные разрезы бо́льшей части толстой кишки. Для 68-летнего сельского жителя это врачебное вмешательство стало ключевым шагом к выздоровлению. Еще в 2023 году во время диспансеризации мужчине рекомендовали пройти углубленное обследование. Когда симптомы стали негативно влиять на качество жизни, пациент обратился в онкодиспансер. Операция помогла не только избавиться от опасного новообразования, но и сохранить привычное качество жизни.

«Лапароскопическая операция позволяет хирургам сделать всего несколько небольших проколов (около 1 см) вместо большого разреза брюшной стенки, как это происходит при полостной операции. Через эти проколы вводятся специальные инструменты и лапароскоп (тонкая трубка с камерой на конце), который позволяет хирургу видеть внутренние органы и точно выполнять манипуляции», — отметил заведующий операционным блоком Тимур Гусейнов.

Специалисты областного онкоцентра провели телемедицинскую консультацию с экспертами федерального онкологического центра и совместно приняли решение об использовании метода, который значительно снижает риски осложнений и подразумевает ускоренный процесс восстановления пациента.

Высокотехнологичные операции с применением телемедицины – одно из направлений развития системы онкопомощи, которое развивается по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Видеосвязь экономит время – важнейший ресурс, в частности, для тех, кто нуждается в незамедлительной медицинской помощи.

ИИ – новый инструмент врачей

Для лечения онкопациентов внедряют и осваивают современные компьютерные технологии. Так, в Самарской области стартовал пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для выявления на ранней стадии рака шейки матки. Эта система разработана в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова (НМИЦ). ИИ анализирует кольпограммы, полученные с помощью специальных устройств (кольпоскопов), созданных в Самарском государственном медицинском университете Минздрава.

В России ежегодно выявляют около 20 тыс. случаев рака шейки матки. Среди онкологических заболеваний у женщин этот недуг занимает пятое место по количеству обнаружений. Известно, что эффективность лечения напрямую зависит от своевременности диагностики и незамедлительного начала необходимой терапии, поэтому разработки НМИЦ и их практическое применение крайне важны.

«Мы работали над созданием программы два года, использовали данные трех центров, обработали более 10 тыс. изображений. Проект имеет большие перспективы как в плане масштабирования географии применения, так и в создании клинической классификации в части прогнозирования развития заболеваний», — рассказал заместитель генерального директора НМИЦ им. В.А. Алмазова Дмитрий Куропеев.

Чтобы медики освоили новую технологию и научились интерпретировать данные, полученные с помощью ИИ, в больницах будет организовано обучение.