Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в следующем году. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В соответствии с ним пребывающие в запасе россияне в 2026 будут проходить военные сборы в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах Федеральной службы охраны и Федеральной службы безопасности.

4 ноября Путин подписал закон, в рамках которого резервистов смогут направить на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Кто такие резервисты, какие у них обязанности и как в целом устроена система мобилизационного резерва — в материале «Газеты.Ru».

Также Путин подписал закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

