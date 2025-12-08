«20 ударов молотком»: в Котельниках мужчина убил соседку и ее 6-летнего сына из-за шума

В Котельниках мужчина забил молотком соседку и ее шестилетнего сына. Причиной стал шум — мужчине не нравилось, что ребенок якобы громко топал. Как рассказали «Газете.Ru» жильцы дома, конфликт на этой почве между соседями возник уже давно. Погибшая неоднократно жаловалась на мужчину в домовом чате, называла его неадекватным и даже просила бывшего мужа с ним поговорить.

В подмосковных Котельниках мужчина убил соседку и ее шестилетнего сына из-за шума.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, тела матери и ребенка были обнаружены 6 декабря. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, в полицию обратился их сосед.

«Гражданин сообщил, что его сосед, находящийся в командировке, уже несколько дней не может связаться с супругой, и попросил проверить его квартиру. Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна. По указанному адресу тут же выехали сотрудники полиции. В квартире ими были обнаружены с признаками насильственной смерти тела женщины 1991 г.р. и ее несовершеннолетнего сына», — сообщила Волк.

По подозрению в совершении двойного убийства задержали 32-летнего соседа погибших. Мужчине уже предъявили обвинения.

Забил молотком

Как рассказал источник газеты «Известия», мужчина по имени Евгений нанес женщине с ребенком множественное количество ударов в область головы. После этого он перевернул вещи в их квартире, пытаясь инсценировать ограбление.

Один их жильцов дома по имени Дмитрий в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что Евгений забил соседей молотком.

«Говорят, он нанес 20 ударов молотком Алине и три удара ее сыну. Следов взлома двери не было, скорее всего, она открыла ему сама. Подозреваемого нашли по следам крови, они вели в его квартиру.

Еще в крови были придверный коврик, тазик и кроссовки. Выявили с помощью ультрафиолета вроде. <…> Жильцы говорят, что при задержании подозреваемый был спокоен и только твердил, что он не убивал», — сообщил мужчина.

По словам Дмитрия, он был шокирован, когда узнал о произошедшем. С Евгением до этого он пересекался лишь однажды — тот занес Дмитрию пистолет для герметика. С виду сосед выглядел как обычный мужчина.

При этом издание mk.ru сообщило, что некоторые жильцы дома утверждали, что Евгений был «не в себе». По данным издания, обвиняемый нигде не учился и не работал.

Причина убийства

В качестве основной версии преступления следователи рассматривают затяжной бытовой конфликт. «Известия» сообщили, что начался он из-за шума: Евгения не устраивало, что ребенок якобы громко топал.

«Убитая женщина неоднократно в чате жаловалась на соседа снизу, называла его неадекватным, писала, что по батареям стучит днем и ночью. Как-то написала, что он включал звук стука молотка. Еще соседи сказали, что он писал записки с угрозами в адрес ее сына и клал в ее почтовый ящик. Говорят, Алина просила бывшего мужа поговорить с соседом, он приезжал, разговаривал», — пояснил один из жильцов дома Дмитрий.

Другая соседка сообщила «Газете.Ru», что конфликт Алины и Евгения длился два года, однако она никогда не думала, что все может перерасти в такую трагедию. При этом женщина добавила, что в доме действительно плохая шумоизоляция и после произошедшего многим жильцам «не по себе».

«Сами понимаете, живем в новостройке, тут слышен каждый шорох. К тому же в подъезде проживает много семей с детьми разных возрастов — бывает, слышно и топот, и вопли. А некоторые и ремонт делают, и музыку слушают. Что же теперь, ко всем с молотком идти?» — заявила она.