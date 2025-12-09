На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, как американское оружие поступает на Украину

Трамп: Вашингтон продает оружие НАТО по полной цене, затем оно поступает Киеву
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Вашингтон продает Североатлантическому альянсу оружие за полную стоимость, большая часть которого затем поступает на Украину, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, сейчас Соединенные Штаты продают НАТО вооружение по полной цене, а Североатлантический альянс забирает его, и, вероятно, в основном передаёт Киеву. Президент отметил, что НАТО и Украина ведут работу по распределению оружия.

6 декабря источники на Западе сообщили Kyiv Post, что Соединенные Штаты пообещали нарастить поставки оружия Украине перед католическим Рождеством.

4 декабря Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину, как при Байдене.

До этого действующий глава государства утверждал, что Байден «раздал $350 млрд, словно конфеты», а большую часть помощи Киев получил наличными. Президент отметил, что Украине была выделена колоссальная сумма денег. На часть этих средств было куплено оборудование, которое направили в республику.

Ранее сын Трампа допустил, что его отец может отвернуться от Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами