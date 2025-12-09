Трамп рассказал, как американское оружие поступает на Украину

Трамп: Вашингтон продает оружие НАТО по полной цене, затем оно поступает Киеву

Вашингтон продает Североатлантическому альянсу оружие за полную стоимость, большая часть которого затем поступает на Украину, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, сейчас Соединенные Штаты продают НАТО вооружение по полной цене, а Североатлантический альянс забирает его, и, вероятно, в основном передаёт Киеву. Президент отметил, что НАТО и Украина ведут работу по распределению оружия.

6 декабря источники на Западе сообщили Kyiv Post, что Соединенные Штаты пообещали нарастить поставки оружия Украине перед католическим Рождеством.

4 декабря Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину, как при Байдене.

До этого действующий глава государства утверждал, что Байден «раздал $350 млрд, словно конфеты», а большую часть помощи Киев получил наличными. Президент отметил, что Украине была выделена колоссальная сумма денег. На часть этих средств было куплено оборудование, которое направили в республику.

Ранее сын Трампа допустил, что его отец может отвернуться от Украины.