Итальянский журналист Бертолази и меценат Бордато приняли российское гражданство

Путин подписал указ о гражданстве РФ для журналиста Бертолази и мецената Бордато
Сергей Аверин/РИА Новости, Администрация Бесланского городского поселения

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ итальянского журналиста Элизео Бертолази и мецената Эннио Бордато. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Помимо них российское гражданство приняли еще 14 человек.

Бертолази — член Ассоциации иностранной прессы Италии, председатель итальянского отделения Международного движения русофилов. Автор книги «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста. 2014—2025». Кавалер ордена Дружбы. С 2014 года он освещал конфликт в Донбассе. Был приглашён в качестве иностранного наблюдателя на референдумы в Донбассе. Внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Бордато известен своей благотворительной деятельностью, направленной в первую очередь на помощь детям в России и русскоязычных регионах, пострадавшим в результате конфликтов и трагедий.

В сентябре Путин подписал указ о приеме в гражданство футболистки московского ЦСКА Абуди Онгене.

Ранее в Госдуме заявили, что участвующие в конфликте иностранцы становятся гражданами РФ.

