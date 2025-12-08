«Каждый бой — чемпионский»: Трамп о турнире UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп раскрыл некоторые подробности юбилейного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250, который пройдет в Белом доме. Его слова приводит West Till Death в социальной сети X.

«Они строят великолепную арену. Дэйна Уайт строит арену, и они проведут восемь или девять чемпионских боев. Самые масштабные бои, которые у них когда-либо были. Каждый бой — чемпионский, и каждый — легендарный. Я думаю, UFC 250 будет потрясающим», — заявил он.

4 июля Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

29 августа президент UFC Дана Уайт заявил, что реализует идею Трампа провести турнир UFC в Белом доме. 6 октября Трамп заявил, что турнир пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день президенту США исполнится 80 лет.

