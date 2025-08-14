Удар «Летучей лисицы». ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону

ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону с помощью беспилотника. В результате повреждены не менее 10 квартир, пострадали 13 человек. Для удара по городу украинские силы применили БПЛА «Летучая лисица», переделанный из сверхлегкого самолета А-22. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону. В администрации города сообщили, что введен локальный режим ЧС, передает РИА Новости.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в Telegram-канале, что в результате ударов беспилотников ВСУ были повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.

Он также отметил, что пострадали 13 человек, в том числе двое детей.

«Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах. Из домов эвакуировано 212 человек. Для жителей организован пункт временного размещения», — написал Слюсарь

По его словам, на месте работают саперы. После того, как они завершат работы, будет снято оцепление и муниципальная комиссия приступит к оценке ущерба.

«Всем пострадавшим окажем помощь», — добавил врио губернатора.

Новый тип атаки

Telegram-канал Mash опубликовал фото одного из домов, на котором видна поврежденная кровля, выбитые стекла, и разрушенные балконы последних четырех этажей здания.

По данным SHOT, повреждено не менее 10 квартир .

Telegram-каналы сообщают, что для удара по жилым домам в Ростове-на-Дону ВСУ применили беспилотники «Аэропракт» — «Летучая лисица». Mash и SHOT опубликовали кадры пролета БПЛА над жилым массивом и его попадание в верхнюю часть здания, а затем последовал мощный взрыв.

«Летучая лисица» это БПЛА переделанный из сверхлегкого украинского самолета А-22, в который добавляют автоматическую систему управления и боевую часть со взрывчаткой.

Mash отмечает, что ВСУ впервые применили БПЛА такого типа для атаки на Ростовскую область.

«Грохот был очень сильный»

Очевидцы рассказали «Газете.Ru» подробнее об этой атаке.

«Была с ребенком дома, окна все открыты. Слышали, что все очень громко, перепугались. Было такое впечатление, что это прям где-то у нас здесь что-то во дворе упало. Сейчас пошла соседка туда смотреть, говорит, Лермонтовская — все перекрыто. Подо мной диван задрожал, затрясся, сидели в зале с дочкой. Это через несколько домов от нас. Грохот был очень сильный», — сообщила местная жительница Алена.

Она добавила, что недалеко от места взрыва находится детская площадка, где часто гуляют жители с детьми.

Другая местная жительница Елена сообщила «Газете.Ru», что ее разбудил шум взрыва.

«В 10:12 проснулась от очень сильного шума, живу на Лермонтовской. От взрывной волны у меня отлетели, разбились окна. Из того, что вокруг вижу, вся Лермонтовская в скорой, полиции, сигналки со всех сторон разрываются. Что горит не вижу, не знаю», — рассказала она.

Атака на Юг России

Кроме Ростова-на-Дону атаке беспилотников ВСУ также подверглись Волгоград и Белгород.

В Волгограде обломки одного из украинских БПЛА упали на территорию Волгоградского НПЗ, вызвав разлив и возгорание нефтепродуктов, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Экстренные службы локализовали пожар, данных о пострадавших нет.

В Белгороде утром дрон ударил по зданию областного правительства, а также по автомобилю. Пострадали три человека: двоих с ожогами и осколочными ранениями доставили в больницу, еще один находится в пути.

После атаки в регионе закрыли парки, пляжи и другие места массового отдыха на два дня. Местные госучреждения и МФЦ перешли на дистанционный режим, частным компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку и усилить меры безопасности.