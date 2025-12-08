«Близкий может предать». Что известно о разводе звезды «Непослушной» Резник с мужем-режиссером

7 декабря в эфире реалити-шоу «Звезды в джунглях» актриса Анастасия Резник объявила о разводе со своим мужем, режиссером Ильей Аксеновым. Расставание пары стало предметом обсуждения в сети, ведь этот союз считался одним из самых гармоничных в индустрии: супруги были не просто красивой парой, но и работали бок о бок, создавая популярные проекты. Чем прославились Анастасия Резник и Илья Аксенов, а также почему они разводятся — в материале «Газеты.Ru».

Что известно о разводе Анастасии Резник и Ильи Аксенова

О том, что Анастасия (Ася) Резник и Илья Аксенов разводятся после трех лет брака, стало известно 7 декабря. Новость появилась в СМИ после выхода в эфир очередного эпизода реалити-шоу «Звезды в джунглях», где Резник проиграла в испытании на вылет и не смогла сдержать эмоций. Актриса разрыдалась, а на вопрос ведущих неожиданно призналась, что переживает расставание с мужем — режиссером Ильей Аксеновым.

«Это был длинный путь. Он был непростым для меня. [...] Я развожусь, и это тяжело мне дается», — сказала она.

Звезда поблагодарила авторов за проект, который, по ее словам, помогал ей отвлечься от личных переживаний. Ведущий шоу Михаил Галустян попытался поддержать девушку: «Развод — это не конец жизни. Главное — разойтись хорошо. Вы же хорошо расходитесь?» Однако Резник ответила отрицательно: «Период, который я сейчас переживаю, особенно тяжелый, потому что я столкнулась с тем, что выбрали не меня».

close Актриса Анастасия (Ася) Резник Михаил Воскресенский/РИА Новости

Актриса объяснила, что ей трудно дается развод, ведь она выходила замуж по любви и была счастлива в отношениях с Аксеновым.

«Случился кризис, который мы не смогли преодолеть. Особенно больно, потому что инициатором этого была не я», — добавила она.

Позже в соцсетях Резник поделилась своими переживаниями с подписчиками. Актриса призналась, что во время съемок «Звезд в джунглях» она «физически и эмоционально» была не в лучшей своей форме, но все же дошла до 11-й серии и считает это личной победой.

«Моя победа в том, что я осталась при своем, я осталась верна себе. Столько тьмы вокруг, что мой выбор верить в лучшее, верить, что добро всегда побеждает зло, верить в людей… Жизнь показала мне, что предать может самый близкий, чего уж ждать от чужих людей. Но я все равно выбираю верить», — написала она.

Илья Аксенов публично ситуацию не комментировал — режиссер никак не отреагировал на заявления супруги и пока не подтвердил развод.

close Анастасия (Ася) Резник и Илья Аксенов ilya_aks/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

История отношений Анастасии Резник и Ильи Аксенова

Пара познакомилась около шести лет назад благодаря КВН — Резник играла за «Станцию Динамо», тогда как Аксенов работал с командой «Сега Мега Драйв 16 бит». Свой роман влюбленные не афишировали, пока в 2022 году не решили узаконить отношения. Свадьба проходила в два этапа: в мае актриса и режиссер скромно расписались в Санкт-Петербурге, а в июле устроили большое торжество для друзей и коллег в Москве.

Свадьба совпала с премьерой сериала «Капельник» (2022), режиссером которого выступил Аксенов, а главную женскую роль в нем сыграла Резник. После этого супруги продолжили творческое сотрудничество и в 2024 году выступили авторами идеи и исполнителями главных ролей в экспериментальном скетчкоме «На работу!», построенном исключительно на визуальном юморе. Поклонникам союз Резник и Аксенова казался идеальным: супруги работали плечом к плечу, но при этом успешно держали баланс между творчеством и личной жизнью.

close Анастасия (Ася) Резник и Илья Аксенов ilya_aks/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чем известна Ася Резник

Анастасия (Ася) Резник родилась 29 апреля 1998 года в Благовещенске. Будущая актриса с детства обожала КВН, поэтому после школы выбрала университет с сильной командой «Клуба веселых и находчивых». Она поступила в РЭУ имени Плеханова, где изучала англоязычный менеджмент на факультете бизнеса и мировой экономики, параллельно выступая за команду вуза «Станция Динамо».

«КВН закалил характер и подарил мне замечательных людей, близких друзей, с которыми мы многое прошли вместе. Я научилась писать шутки, развивалась как актриса эстрадного жанра», — рассказывала она.

Классического актерского образования у Резник нет, но она прошла обучение в Школе драмы Германа Сидакова. Учебу там девушка объясняла желанием выйти на новый уровень после КВН: «Там учились знакомые квнщники и некоторые артисты, которые начинали делать шаги в актерской профессии, сниматься. Для меня это был определенный знак качества. Я прошла два курса — для начинающих и основной. Все это заняло полгода».

В кино Ася Резник дебютировала в 2021 году, сыграв эпизодическую роль в комедийном сериале «По колено». Настоящим прорывом для актрисы стала главная роль в драмеди «Капельник» (2022), режиссером которого выступил ее муж Илья Аксенов. Несмотря на связь с постановщиком, кастинг Резник проходила на общих основаниях, а после утверждения села на диету и скинула 7 килограммов.

«Для меня было невероятным шансом даже просто попробоваться на роль Алко. Мне кажется, она и останется для меня самой важной работой, потому что это первая большая роль. Я очень дорожу и горжусь этим проектом», — признавалась звезда.

Следующей большой работой в фильмографии актрисы стала эротическая мелодрама «Непослушная» (2023), которую зрители впоследствии сравнивали с «50 оттенками серого». Фильм действительно получился довольно смелым: в картине много откровенных сцен с участием Резник и ее партнера по съемкам Александра Петрова.

«В какой-то момент было, конечно, волнительно. Смогу ли я? Получится ли сделать это максимально искренне, живо, по-настоящему? […] Мы не собирались никого удивлять откровенными сценами… Это не что-то сверхъестественное, это часть жизни», — говорила актриса об этой роли.

В 2024 году вышел экспериментальный скетчком «На работу», созданный Резник и ее супругом Ильей Аксеновым. В сериале действие разворачивается в будущем, где представителей рутинных профессий заменили роботы, и теперь героям приходится искать способы выжить в новой реальности. Аксенов выступил режиссером проекта, а Резник впервые попробовала себя как автор идеи.

close Актриса Анастасия (Ася) Резник Petrov Sergey/Globa Look Press

Чем известен Илья Аксенов

Илья Аксенов родился 1 мая 1989 года в Туле. С детства он увлекался творчеством: придумывал собственные мультфильмы, снимал короткие ролики на мобильный телефон и увлеченно смотрел КВН. После школы Аксенов поступил на факультет бизнес-информатики НИУ ВШЭ, где вместе с друзьями создал команду КВН «Сега Мега Драйв 16 бит», в которой выступал вплоть до 2012 года.

В 2017-м он вернулся к КВН уже как автор и наставник — писал скетчи для сочинских команд «Я обиделась» и «Лазурный дракон». Параллельно Аксенов снимал кино: его первыми работами стали короткометражки «Общество анонимных оптимистов» (2015) и «ПВХ» (2017), а также комедии «Квнщики» (2017) и «На край света» (2018).

Первый большой успех Аксенову принес комедийный сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020-2023) — трогательная история о подростках в эпоху 90-х, на создание которой режиссера вдохновили его личные воспоминания из детства. Проект получил высокие рейтинги и был продлен на несколько сезонов. Год спустя Аксенов представил роуд-муви «Родные» (2021), а в 2022-м на экраны вышел один из самых известных его проектов — сериал «Капельник», автором идеи которого выступила блогер Ида Галич. История о студенте-медике, который «откапывает» богатых и знаменитых, быстро стала хитом.

Последней на сегодняшний день режиссерской работой Аксенова стал экспериментальный скетчком «На работу!», созданный им в соавторстве с супругой Асей Резник. Сейчас режиссер работает над полнометражным триллером «Побудь со мной», главные роли в котором сыграли Вера Строкова, Петр Федоров и другие звезды российского кинематографа.