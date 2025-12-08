На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Антимонопольная служба пересмотрела тарифы на электроэнергию

ФАС: рост цен на электроэнергию в России начнется уже в январе
Илья Наймушин/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пересмотрела тарифы на электроэнергию на 2026 год. По новым расчетам, представленным на общественное обсуждение, рост цен на электроэнергию начнется уже в январе, пишет «Российская газета».

Хотя в октябре ФАС уже установила тарифные коридоры (минимальные и максимальные значения для каждого региона) на будущий год, предусматривающие повышение с октября, корректировка вызвана увеличением налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Это приведет к небольшому увеличению стоимости электроэнергии уже в январе.

Например, в столице, по данным расчетов ФАС, максимально допустимый тариф увеличится с 7,87 руб. до 8 руб. за киловатт-час, в Санкт-Петербурге - с 6,97 руб. до 7,08 руб. В Московской области стоимость электроэнергии вырастет до 8,38 руб., а в Ленинградской - до 6,7 руб. за киловатт-час. Даже в Иркутской области, где тарифы сейчас самые низкие, цена поднимется до 1,80 руб.

При мониторинге соблюдения индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги размер платы в конце 2026 года будет сопоставляться с уровнем, установленным в январе 2026 года.

Антимонопольная служба заявляет, что в целом ожидаемый рост максимальных тарифов на электроэнергию в 2026 году будет соответствовать прогнозируемому индексу роста цен на электроэнергию в России, составляющему 11,3% для всех регионов. В результате, к концу 2026 года самая дорогая электроэнергия традиционно будет на Чукотке, где жители будут платить максимум 12,84 руб. за киловатт-час. За ней следует Якутия, где стоимость киловатта достигнет 10,93 руб. (максимальный уровень). Наиболее доступной останется электроэнергия в Иркутской области - максимум 2 руб. за киловатт-час. Низкие тарифы также будут действовать в новых регионах: Луганской (максимум 2,86 руб.) и Донецкой народных республиках (2,89 руб.), Херсонской (3,67 руб.) и Запорожской (3,78 руб.) областях.

Ранее в Госдуме назвали индексацию тарифов ЖКХ необоснованной.

