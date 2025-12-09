На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред США при НАТО допустил отказ Трампа от посредничества между РФ и Украиной

Уитакер: Трамп может отказаться от усилий, если решит, что сделка невозможна
Marta Fiorin/Reuters

Президент США Дональд Трамп может отказаться выступать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта, если решит, что мирное соглашение между Москвой и Кивом невозможно. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сын американского лидера Дональд Трамп — младший в ходе форума в Дохе заявил, что его отец может отвернуться от Украины.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — сказал дипломат.

При этом Уитакер выразил уверенность, что американская сторона в данный момент уже близка к соглашению. Вашингтон продолжает добиваться значительного прогресса в переговорах, добавил он.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров американский мирный план был сокращен с 28 до 20 пунктов. При этом он отметил, что при обсуждениях не удалось найти компромисс по территориальному вопросу.

Ранее Зеленский заявил о подготовке Европой и Украиной своего варианта мирного плана.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
