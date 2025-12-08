На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не люблю играть негатив». Евгению Стеблову — 80

8 декабря исполнилось 80 лет советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ Евгению Стеблову.

Он родился в Москве в 1945 году в семье радиоинженера и директора школы. В 1966-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина, затем работал в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола, а в 1967–1968 годах — в Центральном академическом театре Советской армии.

С 1969-го служит актером в Театре имени Моссовета. В качестве режиссера он поставил комедию Альдо Николаи «Любовь до гроба», пьесу Леонида Зорина «Карнавал» и другие спектакли.

Широкую известность Стеблову принесла роль Саши Шаталова в культовой комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963). Кроме того, он сыграл в таких фильмах, как «До свидания, мальчики» (1964), «Укрощение огня» (1972), «По семейным обстоятельствам» (1977), «Не хочу быть взрослым» (1982) и «Сибирский цирюльник» (1998). Фильмография актера насчитывает более 80 ролей.

«Отрицательную роль мне сыграть легко. Она выгоднее: сюжет работает на тебя. Сыграть убедительно, интересно, не ходульно положительного героя гораздо сложнее. Не люблю играть негатив еще потому, что не хочу погружать себя в деструкцию. Отказываюсь даже от выгодных предложений. Как говорю: я характерный артист, но с нравственным стержнем», — сказал он в интервью kp.ru.

Кроме того, Стеблов преподает в Институте им. народного артиста СССР И.Д. Кобзона и занимает пост первого зампредседателя Союза театральных деятелей России. Также он написал повести «Возвращение к ненаписанному» и «После», книги «Не я» и «Против кого дружите?».

Стеблов был дважды женат, оба раза — на финансистках. В первом браке в 1973-м родился сын Сергей, который изначально пошел по стопам отца — окончил Щукинское училище, стал актером, однако в 2010-м, после смерти матери, ушел в Соловецкий монастырь.

Стеблов награжден орденом Почета (1998), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), орденом Дружбы (2017) и почетной грамотой президента РФ (2021). В 2025 году стал обладателем премий «Золотая маска» и «Фигаро».

