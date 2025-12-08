Отпуск по заявлению и выплата от работодателя: как в России собираются поддержать отцов

Владимир Путин призвал правительство РФ подумать о мерах поддержки для отцов. В ОНФ же предложили предоставлять мужчинам отпуск при рождении ребенка. Идею уже поддержали в Госдуме: зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал идею правильной, но в то же время отметил, что семьи не должны финансово от этого страдать. Ранее подобные инициативы уже звучали в России, однако до сих пор не были приняты.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что семья основывается на взаимном уважении, на участии в воспитании детей обоих родителей. В связи с этим он отметил, что необходимо поддерживать не только материнство, но и вовлеченное, ответственное отцовство.

«Речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье. Отмечу, что такая роль мужчины в семье — в традициях практически всех народов нашей страны.

Считаю нужным проанализировать демографические меры поддержки, которые действуют в регионах, выбрать из них лучшие и, не откладывая, тиражировать в том числе на общенациональном уровне»,

— заявил российский лидер.

Также глава государства напомнил, что с 1 января в России вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она увеличится до 1 млн руб., тогда как раньше составляла 50 тыс.

«Прошу наши компании активно использовать эти возможности, руководствоваться принципами социальной ответственности», — призвал Путин.

Отпуск для отцов при рождении ребенка

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов предложил в качестве меры, поддерживающей отцовство, предоставлять отцам гарантированный отпуск при рождении ребенка .

«Сначала на уровне лучших практик, а потом, в перспективе, может быть, и Трудового кодекса», — подчеркнул он.

Идею уже поддержали в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал инициативу правильной. При этом он подчеркнул, что это должен быть не обязательный, а возможный отпуск.

«Чтобы, не дай бог, не нарушить имущественные права отцов, потому что какой это будет отпуск: оплачиваемый, неоплачиваемый, в счет основного отпуска или дополнительный.

Думаю, что при рождении ребенка, конечно же, будет правильным работодателю на несколько дней, на неделю дать отпуск папе молодому для того, чтобы помочь маме в первые дни — самые сложные.

Но здесь, опять же, отталкиваться нужно от того, чтобы семья финансово не пострадала от этого», — уточнил парламентарий.

Ранее такие инициативы уже звучали в Госдуме. В июне вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов предлагал внести изменения в ст. 255 Трудового кодекса РФ, чтобы отцам по заявлению предоставляли дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в случае рождения ребенка.

В октябре на рассмотрение в Госдуму также был внесен законопроект, согласно которому отцы будут иметь право подать заявление на отпуск в течение года после рождения ребенка.

Выплата от работодателя

Что касается выплаты от работодателя, то, как рассказал RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, решение о ее размере будут принимать непосредственно сами компании.

«Это позволит бизнесу делать солидные налогово-бесплатные вложения в благополучие семей сотрудников, что будет способствовать достижению общенациональных демографических целей»,

— отметил парламентарий.

Государство же освободит выплаты до 1 млн руб. от налога на доходы физических лиц и страховых взносов — закон об этом Путин подписал в июле. Несмотря на то, что в силу он вступит только в 2026 году, в России уже есть компании, которые приняли решение о введении выплат.

Первым таким предприятием стала ГК «Дело». Инициативу также поддержала ГК «Азот», сообщала ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Понятно, что не всегда это будет 1 млн, но найти возможность поддержки рождаемости в трудовом коллективе, думаю, смогут многие предприятия», — говорила она.