Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину

Трамп: США не тратят деньги на Украину, только время по гуманитарным основаниям

США больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям», — сказал он.

По словам Трампа, администрация бывшего президента страны Джо Байдена выделила Украине $350 млрд.

«Я им ничего не дал», — добавил он.

2 декабря президент США заявил, что значительную часть американской помощи Украина получила наличными деньгами. По его словам, Байден «раздал 350 миллиардов долларов, словно конфеты».

На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью заявил, что Киев допускает возможность продолжения военных действий без помощи США. При этом он отметил, что при таком сценарии эти обязательства должны будут взять на себя европейские союзники страны.

Ранее в ЕС назвали сценарии выхода США из конфликта на Украине.