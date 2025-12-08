Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил у себя на странице в социальной сети Truth Social статью, в заголовке которой говорится о не способных повлиять на ситуацию на Украине «импотентных» европейцах.

Статья, репостнутая главой Белого дома из американского консервативного таблоида New York Post, носит название «Импотентные европейцы могут лишь дымиться от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки на Украине». В ней главы европейских государств и правительств обвиняются в желании продлить войну и сравниваются с детьми, которые надеются избежать «последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы».

8 декабря глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что страны — члены Европейского союза должны предотвратить вмешательство в свои внутренние дела извне. Он прокомментировал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой содержится критика в адрес Европы. По словам Кошты, Вашингтон не может решать за граждан европейских государств, что хорошего и плохого есть в ЕС.

Ранее в МИД России увидели в США сомнения относительно политики НАТО.