На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп репостнул в соцсети статью, оскорбительно характеризующую европейцев

Трамп сделал репост статьи New York Post про импотентных европейцев
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил у себя на странице в социальной сети Truth Social статью, в заголовке которой говорится о не способных повлиять на ситуацию на Украине «импотентных» европейцах.

Статья, репостнутая главой Белого дома из американского консервативного таблоида New York Post, носит название «Импотентные европейцы могут лишь дымиться от злости, пока Трамп справедливо отодвигает их от сделки на Украине». В ней главы европейских государств и правительств обвиняются в желании продлить войну и сравниваются с детьми, которые надеются избежать «последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы».

8 декабря глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что страны — члены Европейского союза должны предотвратить вмешательство в свои внутренние дела извне. Он прокомментировал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой содержится критика в адрес Европы. По словам Кошты, Вашингтон не может решать за граждан европейских государств, что хорошего и плохого есть в ЕС.

Ранее в МИД России увидели в США сомнения относительно политики НАТО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами