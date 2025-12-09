В трех аэропортах Северного Кавказа ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

8 декабря сообщалось, что в аэропорту Краснодара введены ограничения в аэропорту на полеты самолетов.

До этого ограничения были введены в аэропорту Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее у самолета из Сургута в Самару выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.