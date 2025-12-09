В России могут ввести топливные карты для многодетных семей

В России могут появиться топливные карты для многодетных семей, правительство прорабатывает соответствующую идею. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина в аппарат правительства.

В материале отмечается, что поручение проработать этот вопрос дал вице-премьер Александр Новак в октябре после обращения уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Минэнерго заявили, что нефтегазовые компании, имеющие в своей структуре сети АЗС, соглашаются с важностью инициативы, при этом некоторые компании говорят о сложности администрирования предоставления топливных карт для отдельных групп населения. Они также выражают обеспокоенность из-за риска их недобросовестного использования.

В письме Сорокина говорится, что при введении топливных карт компаниям придется нанимать дополнительные кадры для организации работы с многодетными семьями. Кроме того, потребуются пересмотр бюджетов. В то же время непонятен источник покрытия издержек.

Нефтяные компании в своих ответах на запрос Минэнерго попросили ведомство конкретизировать задачу, дать ответы на ряд вопросов и учесть нюансы администрирования льгот.

В ноябре в Госдуме предложили ввести льготы на бензин для отдельных групп населения.

Ранее экономист предупредил о последствиях введения льгот на бензин.