Генпрокуратура России заочно обвинила ряд украинских чиновников и политиков в геноциде жителей ДНР и ЛНР. Всего в деле фигурирует 41 человек, среди них — бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, действующий глава минобороны Денис Шмыгаль, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Их объявили в международный розыск.

Генеральная прокуратура (ГП) России заочно обвинила бывших и действующих руководителей украинских органов власти в геноциде народов Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, в период с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые и иные должностные лица, находясь на территории Украины,

с целью геноцида населения Донецкой и Луганской Народных Республик отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и иным вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения»,

— говорится в заявлении прокуратуры.

В пресс-службе добавили, что в результате операций ВСУ были убиты почти 5 тыс. мирных жителей , а больше 13,5 тыс. человек, включая 1275 детей, получили ранения. Повреждены или уничтожены около 138 тыс. жилых домов, 1565 зданий школ, детсадов и вузов, 847 больниц и поликлиник. Вынужденно закрылись многие предприятия, что повлекло рост безработицы.

Всего обвинения в геноциде предъявили 41 чиновнику, полный список опубликован на сайте ГП. Среди них — бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, экс-премьер-министр Алексей Гончарук, экс-премьер Владимир Гройсман, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, председатель Службы внешней разведки (СВР) Олег Иващенко, министр иностранных дел Игорь Клименко, глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-президент Петр Порошенко, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, секретарь СНБО, экс-глава минобороны Рустем Умеров, министр обороны Денис Шмыгаль и бывший премьер Арсений Яценюк.

В пресс-службе добавили, что Басманный суд Москвы заочно арестовал всех обвиняемых. Их обвинили в международный розыск. Уголовное дело о геноциде направлено в Верховный суд ДНР.

Сами фигуранты дела не скрывали своего отношения к жителям Донбасса. Так, осенью 2014 года Порошенко, являвшийся тогда президентом Украины, сделал провокационное заявление о детях региона.

«У нас работа будет — у них нет. У нас пенсии будут — у них нет. У нас поддержка людей — детей и пенсионеров — будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать!»

— говорил политик.

Яценюк же в июне 2014 года и вовсе называл жителей ДНР и ЛНР «нелюдьми». Аваков же в 2018-м в интервью призывал «временно поразить в правах» местное население в случае захвата республик украинскими властями.

В то же время власти Украины на фоне СВО обвиняют Россию в якобы «насильственном вывозе» украинских детей. Москва же неоднократно указывала, что Киев ни разу не предоставил доказательств таких преступлений, в том числе не предоставил списки несовершеннолетних.

Чем сейчас заняты обвиняемые

Многие из обвиняемых в геноциде до сих пор продолжают работать в украинском госаппарате. Так, Умеров, в июле 2025 года лишившийся поста министра обороны, был назначен секретарем СНБО. Сейчас он возглавляет украинскую делегацию по переговорам об урегулировании украинского конфликта.

Отправленного в феврале 2024 года в отставку экс-главкома ВСУ Залужного наградили званием героя Украины, после чего назначили послом Киева в Лондоне. При этом в СМИ называют его возможным преемником Зеленского на президентском посту.

Хуже обстоят дела у Ермака. Еще перед своей отставкой он угодил в эпицентр коррупционного скандала. У него дома прошли обыски, однако официально об их результатах и каких-либо обвинениях не сообщалось. Тем не менее, по данным украинских СМИ, бывшему главе офиса запретили покидать страну.

Порошенко же официально является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе — о государственной измене. В январе 2022 года киевский суд принял решение о его задержании. Однако после возвращения политика в страну суд не стал отправлять его под арест. В настоящее время он по-прежнему ведет политическую деятельность. 2 декабря вместе с депутатами партии «Европейская солидарность» он блокировал трибуну Верховной рады.

Годы геноцида

В 2014 году в Донбассе вспыхнули массовые протесты из-за прихода к власти на Украине в результате госпереворота представителей прозападной оппозиции. В ответ исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов обвинил жителей восточных регионов в сепаратизме и 7 апреля объявил о начале «антитеррористических мероприятий». Спустя шесть дней боевые действия были расширены, а 14 апреля было объявлено о начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО).

12 мая жители Донбасса по результатам проведенных референдумов объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик.

Спустя две недели ВСУ начали бомбардировки Донецка и других населенных пунктов молодых республик. 2 июня Украина нанесла ракетный удар по администрации Луганска, убив восемь человек.

Даже после принятия в 2014 и 2015 годах Минских соглашений ВСУ и другие украинские подразделения продолжали обстреливать мирное население ДНР и ЛНР.

За 11 лет в Донбассе от действий украинских военных пострадали более 18 тысяч жителей, сообщила в конце октября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Всего в республиках были разрушены более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Российские следователи возбудили уголовное дело о геноциде. В рамках его расследования были объявлены в розыск в том числе четыре бывших министра обороны Украины: Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк.

Помимо этого, Россия подала иск против Украины в Международный суд ООН. В организации выразили готовность дать оценку обширному кругу преступлений Киева и его пособников.