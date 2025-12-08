Повышение НДС и обеление экономики: что сказал Путин на Совете по стратегическому развитию

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент России подвел итоги 2025 года, поручил правительству начать работу по структурному преобразованию экономики, а также рассказал о том, что думает о повышении НДС. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Об экономике, повышении НДС и бизнесе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы роста российской экономики в 2025 году прошли «ожидаемый этап замедления». Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около процента. Инфляция же будет «около или даже ниже 6%».

«Правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года», — отметил Путин, поручив кабмину немедленно приступить к его реализации.

Также российский лидер указал на то, что структура внешней торговли России должна стать более технологичной. По его словам, нужно нацеливать внешнеэкономические связи на увеличение экспортных поставок сложной продукции.

Говоря о повышении НДС, Путин отметил, что надеется на то, что это временная мера. И призвал не допустить, чтобы при ее реализации экономика уходила в тень.

«[Еще одна] системная задача, которую я хочу обозначить перед правительством и регионами на будущий год, — это «обеление» национальной экономики, то есть развитие прозрачной конкурентной деловой среды. <…> Это очень важно, мы обсуждали это неоднократно. В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и соответствующие доходы в бюджет поступали», — подчеркнул президент РФ.

Он заявил о необходимости устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве, навести порядок на оптовых и розничных рынках, сократить нелегальную занятость и усилить контроль за обращением наличных денег.

«Здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста. Предприниматели и компании, которые порядочно, добросовестно ведут свои дела, свой бизнес, должны получить новые возможности для развития, прямую, ощутимую выгоду от «обеления» рынка. В свою очередь, для государства, для общества в целом эффект должен заключаться в том числе в увеличении поступлений в бюджеты, причем бюджеты разных уровней», — уточнил глава государства.

Путин также отметил влияние на экономику такого фактора, как производительность труда. По словам российского лидера, она в России растет, хотя в некоторых отраслях показатели стоят на месте. В связи с этим он поручил кабмину более активно вовлекать в проекты повышения производительности труда компании из отраслей, где занятость высокая, а производительность труда имеет большие резервы для роста.

О демографии и мерах поддержки семей

Отдельную часть своей речи президент РФ посвятил вопросам демографии. Он обратил внимание на то, что рождаемость в стране продолжает снижаться .

«Уже принятых мер в сфере демографического развития, видимо, недостаточно. <…> Чтобы переломить тенденцию по снижению рождаемости в масштабах всей страны, нужно усилить действующие меры на всех уровнях», — заявил Путин.

Он упомянул, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей.

«С 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. Прошу наши компании активно использовать эти возможности, руководствоваться принципами социальной ответственности», — призвал президент РФ.

Также российский лидер анонсировал новый меры поддержки. Речь идет о выплате, которую с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей.

Кроме этого, Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать не только материнство, но и так называемое вовлеченное, ответственное отцовство.

О национальных проектах

Говоря о национальных проектах, Путин отметил, что 19 из них стартовали успешно.

«В рамках работы по достижению национальных целей развития намечен 121 показатель. Из них, к сожалению, семь на сегодняшний день имеют высокий риск неисполнения. Но все-таки большая часть ориентиров на текущий год достигнута», — рассказал глава государства.

В том числе, по словам Путина, были выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья. Также растет агропромышленное производство, увеличивается доля креативных индустрий, достигнут прогресс в развитии отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе и в сфере мирного атома.

«Повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качество среднего профессионального и высшего образования, предоставление государственных услуг в электронном виде. Возросла и оценка уровня благоустройства. <…> В то же время, по мнению людей, пока не столь ощутимы изменения в жилищно-коммунальной сфере, в создании безбарьерной среды», — пояснил российский лидер.

Он добавил, что в ходе реализации нацпроектов обозначились проблемные зоны. Особого внимания, как отметил президент, требуют субъекты, где динамика изменений, по мнению людей, пока отстает. В связи с этим Путин призвал правительство РФ включаться в работу совместно с региональными командами и помогать им находить решения, а «не тюкать» их.