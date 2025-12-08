На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Инновации для здоровья нации: как нацпроект меняет российскую медицину

В России будут производить более 1100 лекарственных препаратов до 2030 года
Shutterstock
Российская система здравоохранения целенаправленно движется к независимости от внешних поставок и достижению технологического лидерства. «Газета.Ru» выяснила, какую роль при этом играет национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», каких достижений добилась отечественная медицина и какие задачи предстоит решить.

Что уже сделано?

Последние годы отмечены заметным прогрессом в российской медицине. Компании отрасли расширяют производство, внедряют новые научные направления, накапливают компетенции и создают технологическую базу. И это уже принесло свои результаты. Только за период с 2020 по 2024 год было создано более 60 новых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Появление новых медицинских изделий существенно расширяет спектр доступных пациентам медицинских услуг – на сегодняшний день он уже насчитывает более 732 единиц. Эти устройства используются в диагностике, ортопедии, реабилитации, анестезии, реанимации и неотложной помощи.

Важным достижением стало увеличение числа российских препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) до 18 международных непатентованных наименований. Это препараты для терапии онкологических заболеваний, спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета 2-го типа, хронического гепатита C, шизофрении, псориатического и подагрического артритов, болезней почек, тромбоза глубоких вен и обструктивных болезней дыхательной системы. Теперь пациенты имеют возможность своевременно получать необходимые лекарства.

Развернуть производство, охватывающее весь путь создания лекарства, — длительная и многоступенчатая задача. В нее входят фундаментальные исследования и экспериментальные разработки, доклиническое и клиническое изучение, получение активной молекулы, выпуск готового продукта, многоуровневые процедуры контроля, а также последующие этапы упаковки и доставки.

Государственные меры поддержки заметно ускорили этот процесс: в обращении появляется все больше отечественных лекарств, включая современные разработки, а отношение к ним со стороны медиков и пациентов становится более доверительным.

В 2025 году для комплексного развития отечественной медицины и фармацевтики запущен национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья».

Он призван обеспечить технологический суверенитет страны, повысить доступность инновационных разработок для пациентов и создать условия для развития медицинской науки.

Использование искусственного интеллекта в медицине становится ключевым элементом технического прогресса. На конец 2024 года в России зарегистрировано 39 медицинских изделий, основанных на технологиях искусственного интеллекта. Из них 34 изделия — отечественного производства. Эти разработки позволяют значительно повысить точность диагностики и эффективность лечения, а также разгрузить врачей от работы с документами.

Наука и кадры

Модернизация здравоохранения невозможна без опоры на собственные технологии и разработки. Серьезные шаги сделаны в развитии российской научно-исследовательской инфраструктуры в области медицины. С 2022 года начали работу два ключевых центра: Координационный центр исследований и разработок в области медицинской науки и Центр трансфера медицинских технологий. Они занимаются отбором перспективных проектов, сопровождением разработок и налаживанием связей исследователей с индустриальными партнерами.

С 2023 года регулярно проводят «ярмарки разработок», где потенциальные инвесторы встречаются с учеными и знакомятся с их проектами.

Практическое внедрение разработок является одним из основных критериев оценки результативности нацпроекта. В 2025 году начал работу Центр компетенций, который отвечает за мониторинг применения результатов национального проекта и обеспечивает их системную оценку.

Не менее важным направлением стало развитие кадрового потенциала. Определен перечень из более чем 150 организаций, где студенты последних курсов фармацевтических и биотехнологических специальностей могут проходить стажировки. Это создает условия для ускоренного профессионального становления и увеличивает приток квалифицированных кадров в сферу медицинских технологий. Предполагается, что к 2030 году такую практику пройдут около 3000 студентов.

Цели на будущее

Ключевые задачи национального проекта расписаны до 2030 года. К этому сроку в России будут производить более 1100 лекарственных препаратов, а 80% стратегически важных лекарств на рынке будут выпускаться отечественными фармпредприятиями. Планируется расширить выпуск медицинских изделий — от базовых, таких как шприцы и маски, до высокотехнологичных приборов.

Ключевой показатель нацпроекта — внедрение в практику не менее 50% всех разработок. Это значит, что каждая вторая из поддержанных государством научных работ или технологических разработок должна приносить реальную пользу в больницах и поликлиниках.

Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» заложил фундамент для укрепления технологического суверенитета России в медицине. Его успех будет определяться не только количеством новых патентов и научных статей, но и тем, насколько быстро и эффективно инновации дойдут до конкретного человека, нуждающегося в помощи. А каждый новый разработанный препарат и медицинское изделие — это шаг к более здоровому будущему для миллионов россиян.

