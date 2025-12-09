На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне перед Новым годом заказывают игрушки, сувениры и запчасти

Перед Новым годом россияне чаще всего заказывают игрушки, сувениры и запчасти
true
true
true
close
Dorde Krstic/Shutterstock/FOTODOM

Подготовка к Новому году с каждым годом начинается все раньше. Многие крупные города, в том числе Москва, украшены елками, гирляндами, инсталляциями на новогоднюю тематику уже с середины ноября. Представители рынка рассказали «Газете.Ru», как предновогодний всплеск покупок отражается на перевозках и что чаще покупают россияне.

В ноябре онлайн-торговля традиционно растет — это связано с сезоном распродаж и подготовкой к новогодним праздникам. По данным ЮKassa, в этом году в период с 1 по 21 ноября оборот онлайн-магазинов увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В пресс-службе платежного сервиса сообщили, что один из трендов этого года — более ранняя покупка подарков, чем в прошлые годы. Так, за три недели ноября количество платежей в категории «подарки и сувениры» выросло на 8% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» подтверждают: основная волна покупок ушла на ноябрьские распродажи. По мнению директора по продажам «Скиф-Карго» Юрия Коробейникова, инфляция и рациональное потребление сглаживают декабрьский ажиотаж. Так, за ноябрь и первую неделю декабря рост посылок и заказов в e-com составляет около 5–7% к аналогичному периоду прошлого года. Автомобильные перевозки прибавляют всего на 2–6%.

Самыми популярными товарами по доставке на маркетплейсы традиционно остаются игрушки, сувениры и продукты из категории «чай, кофе, бакалея», рассказали в пресс-службе транспортной компании «Деловые Линии». При этом в 2024 году одну из лидирующих позиций занимала категория «светильники и лампы», к которой относятся в том числе новогодние гирлянды.

Также, по данным компании, в предновогодний сезон наблюдается рост спроса на перевозку малогабаритных грузов — весом до 30 кг и объемом не более 0,1 куб. м, согласно правилам оператора, — на 5% по сравнению с октябрем-ноябрем 2024 года. Основную долю грузопотока с октября по ноябрь составляли запчасти, комплектующие, приборы, электротовары и медицинские изделия. Чаще всего отправка и доставка небольших грузов осуществлялась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами