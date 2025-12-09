Россияне перед Новым годом заказывают игрушки, сувениры и запчасти

Подготовка к Новому году с каждым годом начинается все раньше. Многие крупные города, в том числе Москва, украшены елками, гирляндами, инсталляциями на новогоднюю тематику уже с середины ноября. Представители рынка рассказали «Газете.Ru», как предновогодний всплеск покупок отражается на перевозках и что чаще покупают россияне.

В ноябре онлайн-торговля традиционно растет — это связано с сезоном распродаж и подготовкой к новогодним праздникам. По данным ЮKassa, в этом году в период с 1 по 21 ноября оборот онлайн-магазинов увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В пресс-службе платежного сервиса сообщили, что один из трендов этого года — более ранняя покупка подарков, чем в прошлые годы. Так, за три недели ноября количество платежей в категории «подарки и сувениры» выросло на 8% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» подтверждают: основная волна покупок ушла на ноябрьские распродажи. По мнению директора по продажам «Скиф-Карго» Юрия Коробейникова, инфляция и рациональное потребление сглаживают декабрьский ажиотаж. Так, за ноябрь и первую неделю декабря рост посылок и заказов в e-com составляет около 5–7% к аналогичному периоду прошлого года. Автомобильные перевозки прибавляют всего на 2–6%.

Самыми популярными товарами по доставке на маркетплейсы традиционно остаются игрушки, сувениры и продукты из категории «чай, кофе, бакалея», рассказали в пресс-службе транспортной компании «Деловые Линии». При этом в 2024 году одну из лидирующих позиций занимала категория «светильники и лампы», к которой относятся в том числе новогодние гирлянды.

Также, по данным компании, в предновогодний сезон наблюдается рост спроса на перевозку малогабаритных грузов — весом до 30 кг и объемом не более 0,1 куб. м, согласно правилам оператора, — на 5% по сравнению с октябрем-ноябрем 2024 года. Основную долю грузопотока с октября по ноябрь составляли запчасти, комплектующие, приборы, электротовары и медицинские изделия. Чаще всего отправка и доставка небольших грузов осуществлялась в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

