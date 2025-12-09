Россиян предупредили, когда лайк или репост могут стать поводом для уголовного дела

Лайк или репост в поддержку автора сообщения, едкий комментарий в разгар спора — все это действия, за которые в некоторых случаях вас могут привлечь к ответственности за нарушение закона. О том, как обычная онлайн-активность превращается в уголовное преследование и что с этим делать, «Газете.Ru» рассказал Альберт Халеян, адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате.

По словам эксперта, любой лайк, репост, комментарий или сохраненный пост — это действие по распространению информации. Чаще всего граждан привлекают к ответственности в соответствии со статьей 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму), 205.2 (призывы к терроризму и его оправдание), 212 (массовые беспорядки), 319 и 280.1 (оскорбление власти, клевета на государственные органы), 148 (оскорбление чувств верующих), а также 207.3 — фейки про действия российской армии.

«Открытый аккаунт в соцсети — уже публичное пространство. Репост сообщения с призывом к насилию или рассказом о «борцах за свободу» — это распространение информации, а не просто цитирование», — предупредил адвокат.

Отдельная история — экстремистские материалы, продолжил юрист. Есть федеральный список Минюста, но любая запись может быть признана экстремистской решением суда.

«То, что вы сделали репост «до признания» какой-либо информации экстремистской, не всегда спасает. Если следствие решит, что вы понимали характер записи, вопрос о возбуждении дела все равно встанет. А после внесения в список даже хранение у себя — уже риск», — объяснил эксперт.

Собеседник издания подчеркнул, что на практике все начинается с бытовых мелочей. Лайк другу, который в посте грубо оскорбляет власть, репост «расследования» с подписью «интересно, надо подумать», сохраненное видео с символикой запрещенной организации, комментарий «да их всех гнать метлой».

«Для человека это эмоции, для проверяющего — цепочка скринов, где видны призывы, одобрение и распространение», — сказал адвокат Халеян.

Первое, что посоветовал сделать адвокат, — провести ревизию своих аккаунтов, уделив особое внимание старым постам и репостам последних лет. Все, что может смутить, лучше удалять без лишней ностальгии.

Личные фото, семейные истории, посты про работу и хобби, если на заднем плане нет сомнительных надписей, можно оставить. Относительно безопасна критика, выраженная в спокойной форме.

«Жаловаться на ямы на дорогах или тарифы ЖКХ законом не запрещено. Важно не переходить на угрозы, оскорбления и призывы «всех снести», — отметил эксперт.

Халеян посоветовал перед лайком или репостом мысленно спросить себя, есть ли готовность отвечать за этот текст как за свой. Если ответ отрицательный, не стоит усиливать чужой контент, сохранять ссылку в закладки или личные заметки. Настройки «только для друзей» снижают риски, но не отменяют их, так как скриншот может сделать любой.

Если же с обыском уже пришли или вызвали на допрос, адвокат посоветовал сразу вспомнить про статью 51 Конституции. «Вы не обязаны свидетельствовать против себя и близких. Не нужно на ходу оправдываться за посты, разблокировать телефон и подписывать все подряд. Скажите, что будете давать показания только в присутствии адвоката, и как можно быстрее найдите защитника», — подчеркнул он.

Напоследок адвокат Халеян рекомендовал соблюдать цифровую гигиену. Если хочется что-то сказать, то делать это следует своими словами и в рамках закона.

