Песков уже летит на Аляску. Когда полетит Путин?

Часть российской делегации уже прилетела на Аляску для участия в саммите

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске вступает в финальную стадию. Первый спецборт Ил-96 с частью российской делегации уже прибыл в Анкоридж, за ним последуют и другие. По пути в Соединенные Штаты у российского лидера запланирована региональная поездка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин допустил, что в дальнейшем заключит с Трампом сделку по стратегическим вооружениям — однако на этот раз подписания документов не запланировано.

Спецборт Ил-96, ранее вылетевший из аэропорта Внуково, прибыл на Аляску в аэропорт Анкориджа, где пройдет встреча президентов России и США. Об этом со ссылкой на данные Flightradar сообщает РИА Новости. По информации агентства, на борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с борта другого самолета рассказал журналисту Павлу Зарубину, что по пути в Соединенные Штаты у российского лидера запланирована остановка в одном из регионов.

«Президент всегда использует такие дальние поездки в направлении востока, чтобы посетить различные регионы — совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз», — сказал Песков.

Пункт остановки пока не назван.

Песков отметил, что подготовка встречи на высшем уровне в столь сжатые сроки была непростой. В числе очевидных трудностей он назвал быстрое оформление необходимого количества виз, так как «американцы просто разучились это делать».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что для России предпочтительно урегулирование украинского конфликта политико-дипломатическими средствами — «и президент Трамп, как представляется, искренне хочет этому помочь». По словам пресс-секретаря Кремля, недавний визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа был продуктивным и содержательным, Россия и США «обменялись сигналами», и это стало «предтечей саммита».

Что еще известно о переговорах

Во время нахождения на Аляске президент России Владимир Путин будет передвигаться на отечественных автомобилях, сообщает kp.ru.

«В Ил-96 погружаются летный отряд, а в брюхо заезжают микроавтобусы Aurus. Именно на них будет передвигаться российский лидер по Аляске», — говорится в публикации.

К настоящему времени состав делегаций с обеих сторон определен. Помимо президентов, в переговорах примут участие по пять человек. Со стороны России это министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Состав американской делегации известен российской стороне, но Москва не будет раскрывать его до объявления со стороны США.

Переговоры в Анкоридже начнутся 15 августа в 22:30 мск, сообщил журналистам Ушаков.

По его словам, сначала Путин и Трамп побеседуют тет-а-тет с участием переводчиков, после чего состоятся переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком. Подписания документов не запланировано. Перед началом встречи «каждый из президентов скажет несколько слов, это обычная практика на международных переговорах».

По окончании переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что дальше

Президент США Дональд Трамп сегодня вновь заявил, что после саммита на Аляске он хотел бы организовать отдельную встречу в формате многосторонних переговоров.

«У нас завтра встреча с президентом Путиным. Думаю, она будет хорошей. Но более важная встреча — это вторая, которую мы планируем: с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, с кем-то из европейских лидеров», — сказал он во время беседы с журналистами накануне вылета на Аляску.

При этом Трамп не исключил неудачи саммита в Анкоридже, сказав, что, по его мнению, вероятность провала составляет 25%.

«Не знаю, будет ли достигнуто немедленное прекращение огня; важнее быстро заключить мирное соглашение. Мы будем делать шаги друг навстречу другу по вопросам границы и земель», — сказал Трамп.

Помимо этого, он подчеркнул, что, если проблему украинского конфликта не удастся решить переговорным путем, будут введены новые санкции.