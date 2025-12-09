На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Конгрессе США призвали отказаться от финансирования Украины в 2026 году

Конгрессвумен США Луна призвала не выделять Украине $400 млн на 2026 год
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала Соединенные Штаты отказаться от планов по выделению $400 миллионов Украине в 2026 году. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X.

По мнению Луны, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует мирные инициативы, предложенные американским лидером Дональдом Трампом.

«Тот факт, что Конгресс все еще выделяет им финансирование, ужасает. Это необходимо исключить из NDAA (Закон об ассигнованиях на национальную оборону — прим. ред.)», – заявила конгрессвумен.

Кроме того, Анна Паулина Луна акцентировала внимание на проблеме коррупции на Украине, упомянув недавний крупный скандал, связанный с хищением средств. Луна убеждена, что украинское правительство занималось «отмыванием» денег, предназначенных для помощи стране.

Накануне издание The Economist сообщало, что североевропейские страны проявляют растущее недовольство из-за непропорционально большого вклада в поддержку Украины по сравнению с другими государствами региона.

Ранее Зеленский заявил, что мирный план США был сокращен с 28 до 20 пунктов.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
