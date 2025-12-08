На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный корабль Нидерландов направляется в Карибское море

Нидерланды направляют корабль в Карибское море в качестве меры предосторожности
true
true
true
close
Ministerie van Defensie

Корабль снабжения ВМФ Нидерландов Den Helder направляется в Карибское море на фоне напряженности в регионе. Об этом сообщило министерство обороны страны на своем сайте.

«Корабль снабжения HNLMS Den Helder возвращается в карибскую часть Королевства Нидерландов. Ранее он проходил там испытания... После промежуточных визитов в Норфолк и Нью-Йорк это судно снабжения возвращается», — говорится в заявлении.

В настоящее время напряженность в регионе не представляет прямой угрозы для Арубы, Бонэйра и Кюрасао. Министерство обороны Нидерландов направляет судно в качестве меры предосторожности. Ведомство ежедневно отслеживает ситуацию, подчеркнули в Минобороны.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Это заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек ООН осудил атаку США кораблей наркокартелей в Карибском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами