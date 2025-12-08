Военный корабль Нидерландов направляется в Карибское море

Корабль снабжения ВМФ Нидерландов Den Helder направляется в Карибское море на фоне напряженности в регионе. Об этом сообщило министерство обороны страны на своем сайте.

«Корабль снабжения HNLMS Den Helder возвращается в карибскую часть Королевства Нидерландов. Ранее он проходил там испытания... После промежуточных визитов в Норфолк и Нью-Йорк это судно снабжения возвращается», — говорится в заявлении.

В настоящее время напряженность в регионе не представляет прямой угрозы для Арубы, Бонэйра и Кюрасао. Министерство обороны Нидерландов направляет судно в качестве меры предосторожности. Ведомство ежедневно отслеживает ситуацию, подчеркнули в Минобороны.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Это заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек ООН осудил атаку США кораблей наркокартелей в Карибском море.