FaceTime заблокирован, WhatsApp под угрозой: 11 приложений, через которые можно совершать звонки

В России 4 декабря был заблокирован FaceTime, с помощью которого владельцы iPhone могли звонить друг другу через интернет. Ходят слухи о скорой блокировке мессенджера WhatsApp*. Звонки в нем, как и в Telegram, уже ограничены с лета 2025 года. Какие альтернативы доступны россиянам? «Газета.Ru» составила список из 11 мессенджеров и онлайн-сервисов, в которых поддерживаются сообщения, видео- и аудиозвонки с пользователями России и зарубежья.

Max

Разработанный VK российский мессенджер был запущен осенью 2025 года. У него есть стандартные функции обмена сообщениями и файлами размером до 4 Гб, возможность совершать звонки. Основной особенностью мессенджера стала широкая интеграция с цифровой инфраструктурой России: приложение позволяет авторизоваться в «Госуслугах» и получать коды для подтверждения внутри мессенджера, переводить деньги через определенный чат и запускать мини-приложения. В перспективе в мессенджере появится возможность оплаты штрафов, госпошлин, подписания документов с помощью электронной подписи.

Плюсы: пользователи отмечают хорошее качество связи при звонке и работоспособность мессенджера даже при плохом сигнале.

Минусы: зарегистрироваться возможно только через российскую или белорусскую SIM-карту, поэтому и осуществлять звонки можно только по России.

Яндекс Мессенджер

Компания «Яндекс» занималась разработкой собственного мессенджера с 2017 года и задумывала его как программу для корпоративного пользования, но в итоге мессенджер стал доступен всем на бесплатной основе. Для звонков можно использовать «Яндекс.Телемост», который входит в экосистему компании. В самом мессенджере есть возможность создания каналов и групповых чатов, реакции и поле для комментариев. Внутри приложения также можно совершать аудио- и видеозвонки, создавать групповые конференции до 40 пользователей.

Плюсы: мессенджер работает на iOS, Android, Windows, MacOS, Linux и открывается в Яндекс.Браузере.

Минусы: нет возможности оформить профиль, нет кнопки для добавления собственных стикеров, отправленные медиафайлы можно найти только в переписке.

BiP

Бесплатный мессенджер создала компания Turkcell, которая оказывает услуги сотовой связи в Турции. Но пользоваться мессенджером могут абоненты любой страны. В BiP есть обмен текстовыми сообщениями и файлами, можно совершать аудио- и видеозвонки, создавать групповые чаты до 1000 участников. В целом интерфейс приложения схож с Telegram, есть функции публичных каналов и даже мини-игры внутри приложения. Сообщения и звонки передаются в зашифрованном виде с использованием протокола TLS, который обеспечивает конфиденциальность.

Плюсы: для пользователей по всему миру встроен автоматический перевод текста. В ряде отзывов отмечается высокое качество связи.

Минусы: небольшой набор стикеров, нет возможности делиться геолокацией. С некоторыми операторами возникают трудности при подтверждении кода регистрации.

Zoom

Приложение создано прежде всего для видеозвонков и не является мессенджером в привычном понимании. В Zoom можно войти с внутренней учетной записью, а также через аккаунты Gmail, Microsoft, Apple или Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Для старта разговора необходимо отправить собеседнику приглашение присоединиться к конференции. После старта звонка открывается множество функций: трансляция экрана, сообщения в чате, обмен документами и медиафайлами.

Плюсы: интуитивно простой интерфейс, доступность на разных устройствах.

Минусы: в бесплатной версии доступно до 40 минут непрерывной беседы, затем придется переподключаться. Также появлялась информация о возможности блокировки приложения в России, хотя в Госдуме эти предположения опровергли.

Meera

Мессенджер оснащен основными функциями общения (текстовые и голосовые сообщения, видеозвонки). Главная его особенность — геолокация: ею можно поделиться с друзьями и постоянно видеть местоположение на карте. Трансляцию геолокации в любой момент можно ограничить. Но для некоторых пользователей это удобный способ находить новых друзей, узнавать о событиях поблизости, планировать встречи и набирать подписчиков. Внутри мессенджера также интегрирована социальная сеть, где можно публиковать фото, видео, текстовые посты, музыку и даже создать собственную ленту новостей.

Плюсы: концепция «три в одном» — можно переписываться с собеседником, искать события и друзей, не выходя из приложения.

Минусы: пока мессенджер не так популярен, поэтому некоторых друзей и знакомых необходимо приглашать.

TamTam

Кроссплатформенный мессенджер был разработан Mail.Ru Group (ныне VK) в 2017 году под брендом «ОК Сообщения», но позже переименован. В приложении можно обмениваться текстовыми сообщениями, отправлять фото, видео и аудио, делиться GIF-анимацией и музыкой. В TamTam есть возможность создать групповой чат с 20 тысячами участников, а также каналы без ограничения по подписчикам. В звонках могут участвовать до 20 человек, и есть возможность подключить человека, не зарегистрированного в приложении. Создатели утверждают, что для шифрования переписки используется протокол TLS, а также собственные протоколы разработчика. Данные хранятся в распределенной сети серверов.

Плюсы: есть поддержка пользовательских стикеров, отправки геоточки на карте. Внутри мессенджера предусмотрена возможность создания ботов.

Минусы: некоторые пользователи жалуются на ошибки при отправке сообщений. В приложении скудный набор инструментов для автора канала: нет возможности создать лонгрид или сделать публикацию с отложенным таймером.

VK Мессенджер

Бесплатная программа для коммуникации была запущена в 2016 году. Среди преимуществ — возможность совершать голосовые и видеозвонки, а также создавать каналы с неограниченным количеством участников. Через VK Мессенджер легче всего найти друзей и знакомых: у многих есть аккаунт VK, даже если они пользуются им редко. У приложения широкая совместимость: VK Мессенджер доступен на устройствах iOS, Android, а также компьютерах с Windows, MacOS и Linux. У приложения также есть корпоративная версия VK Teams.

Плюсы: ускоренная загрузка фото- и видеофайлов с лимитом до 4 Гб, возможность экспортировать чаты из WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).



Минусы: нет возможностей для создания бота, при слабом сигнале связи бывают проблемы с отправкой сообщений.

Новый российский мессенджер «Молния» СМИ сообщают, что в начале 2026 года станет доступен новый российский мессенджер «Молния», который объединит общение, доступ к контенту и бизнес-инструменты (трансграничную торговлю и платежи). Созданием приложения занимаются российские и китайские разработчики, поэтому «Молния» позиционируется как средство связи между представителями двух стран. Запуск должен был состояться в сентябре 2025 года, но его перенесли для доработки сервиса.

Comera

Мессенджер запущен арабской компанией Comera Tech, но использует технологии видеосвязи российской компании Spirit. Бесплатное приложение создано прежде всего для видеозвонков и голосовых вызовов через интернет. В нем тоже есть обмен сообщениями, групповые чаты, возможность отправлять файлы и стикеры. Но чаще всего его устанавливают именно для звонков по всему миру.

Плюсы: синхронизация с контактами из смартфона, возможность позвонить пользователю в любую страну.

Минусы: пользователи жалуются на проблемы с приходом уведомлений: если приложение не открыто, звонок может не отобразиться. В 2025 году в приложении было несколько технических сбоев, из-за которых качество связи становилось хуже за пределами ОАЭ.

Jami

Изначально Jami запустили как программу только для звонков через интернет, но со временем разработчики добавили чаты, видеозвонки и возможность обмена файлами. Известно, что над Jami работает команда единомышленников, он не принадлежит корпорации. В отличие от других мессенджеров, приложение не требует оставлять личные данные — при регистрации необходимо придумать никнейм, а в приложении появится собственный идентификатор. Благодаря поддержке LAN-сети и Wi-Fi у мессенджера высокое качество звонков и быстрый обмен файлами.

Плюсы: может работать без интернета (в изолированной зоне по подключенному локальному узлу), не требует номер телефона при регистрации.



может работать без интернета (в изолированной зоне по подключенному локальному узлу), не требует номер телефона при регистрации. Минусы: нет поддержки русского языка. Иногда может самопроизвольно закрываться.

TrueConf

Отечественная платформа была создана прежде всего для видеоконференций с поддержкой чатов и звонков, возможностью обмениваться медиафайлами. Она отличается высоким уровнем совместимости с разными устройствами и хорошей работоспособностью при организации большой видеоконференции. Подходит как для корпоративного, так и для личного пользования.

Плюсы: поддержка высокого качества видео до 4K, работа на собственном протоколе безопасности.

Минусы: так как приложение было создано для ведения рабочих контактов, интерфейс может отпугнуть.

eXpress

Изначально российская платформа была разработана компанией «Анлимитед Продакшен» как корпоративная. Но со временем ее стали использовать в качестве бесплатного публичного мессенджера. Пользователи могут начинать личные чаты с собеседниками и вступать в групповые беседы. А еще на платформе можно совершать звонки, в платной версии — проводить групповые видеоконференции. Многие функции завязаны на оплате, например, возможность прикрепления файлов объемом более 250 Мб.

Плюсы: программа входит в реестр отечественного ПО и вряд ли подвергнется блокировкам. Создатели заявляют о высоком уровне безопасности через сертификат ФСТЭК и сквозном шифровании.

Минусы: о программе пока мало кто знает, поэтому друзей и знакомых будет сложно найти по поиску.