Над Россией сбит 121 украинский беспилотник. Военная операция, день 1264-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1264-й день
Алексей Коновалов/ТАСС
С 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего БПЛА — 29 — сбито над Краснодарским краем. Цели также сбиты над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Саратовской, Калужской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Тверской областями, Ставропольем и над Азовским морем. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:42

🔴 Атаки БПЛА на территории Ставрополя и Невинномысска отразили силы ПВО во время самого продолжительного режима беспилотной опасности в регионе, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

9:23

9:10

РИА Новости: при разминировании освобожденных территорий французские неизвлекаемые противотанковые мины бойцы ВС России уничтожают сбросами с БПЛА.

8:55

The New York Times: представители европейских стран в преддверии российско-американского саммита на Аляске призвали Дональда Трампа учесть их позицию, согласно которой договоренности по мирному урегулированию конфликта на Украине должны предусматривать гарантии безопасности для Киева, а также возможность для Украины вступить в НАТО.

8:42

РИА Новости: украинское командование обманом отправляет военных ВСУ штурмовать населенные пункты в Сумской области.

8:35

The Washington Post: США не приглашали Владимира Зеленского принять участие во встрече президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске.

8:27

Reuters: президент США Дональд Трамп открыт идее проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины на Аляске.

8:10

ТАСС: Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ могут оказаться в окружении западнее Синельникова Харьковской области.

8:05

🔴 Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский БПЛА.

▪️ 29 – над территорией Краснодарского края,
▪️ 15 – над территорией Республики Крым,
▪️ 13 – над территорией Брянской области,
▪️ 12 – над территорией Белгородской области,
▪️ 9 – над территорией Воронежской области,
▪️ 8 – над территорией Саратовской области,
▪️ 8 – над территорией Ставропольского края,
▪️ 7 – над территорией Калужской области,
▪️ 6 – над территорией Тульской области,
▪️ 5 – над территорией Ростовской области,
▪️ 4 – над территорией Рязанской области,
▪️ 2 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 1 – над территорией Смоленской области,
▪️ 1 – над территорией Орловской области,
▪️ 1 – над территорией Тверской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1264-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

«Европа обязательно примет участие». ЕС приветствует переговоры Путина с Трампом
Евросоюз выступил за переговоры по Украине по линии соприкосновения
Белый дом не планирует трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского
Жителей трех домов в Саратове эвакуировали после атак беспилотников
В Новосибирской области подростка ударило током на крыше поезда
«Когда папа был жив»: Овечкин назвал моменты, которые хотел бы пережить
В «Спартаке» рассказали, что один игрок провел матч с «Локомотивом» через боль
Стало известно, когда в России начнутся продажи внедорожников BAIC BJ60
Бойцы группировки «Юг» нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ
В «Спартаке» назвали виновного в провальном старте сезона
Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты
В новосибирском аэропорту Толмачево задержано восемь рейсов
В Ставропольском крае заявили об отсутствии пострадавших при атаке беспилотников
«Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам
На Украине сообщили о взрывах на вокзале и у электроподстанции в Днепропетровской области
Военные группировки «Запад» в течение суток сбили более 20 беспилотников ВСУ
В Екатеринбурге мать убила двоих детей и покончила с собой
Врач рассказал, сколько служит искусственный хрусталик
Xiaomi запретила прошивать сотни смартфонов
В России осенью вырастут пошлины для мигрантов
Назван самый популярный китайский автомобиль с пробегом в России
Родители смогут бесплатно ездить с детьми до 4 лет в санатории с сентября
В Тверской области четырехлетняя девочка выпала из окна частного дома
«Занимайтесь этим вы»: Черчесов о победе «Ахмата» над «Зенитом»
Китайцам стали сдавать номера с дрессированными собаками
В Балтиморе ужин на улице закончился массовой стрельбой
В Киеве отказались принять линию фронта в виде границы по итогам конфликта
В отношении Слепакова прекратили производство после выплаты штрафа
Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире
Штрафы за шумные автомобили ночью могут вырасти в 10 раз
Один из нападавших на «Крокус» обучался терроризму в Афганистане
Метеорный поток Персеиды в 2025 году: когда и где наблюдать звездопад
Где пройдет звездопад Персеиды в августе 2025: даты, время, условия для наблюдения, пик потока
Умер Иван Краско
10 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 10 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
С Днем строителя: открытки и поздравления
Что пожелать в День строителя: картинки и поздравления своими словами
Армения, Азербайджан и США договорились открыть «маршрут Трампа». Что об этом думают Россия и Иран?
Советник Хаменеи Велаяти: Иран выступает против создания коридора через Армению
«Решать вопрос Украины будут Россия и США»: почему местом встречи Путина и Трампа выбрали Аляску
WP: встречу Путина и Трампа проведут на Аляске из-за юрисдикции МУС
«Невосполнимая утрата»: умер народный артист Иван Краско
Актер Иван Краско умер на 95-м году жизни после продолжительной болезни
«Украинцы не подарят свою землю»: Зеленский отказался обсуждать обмен территориями
Зеленский заявил, что не станет обсуждать обмен территориями с Россией
