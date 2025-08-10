Над Россией сбит 121 украинский беспилотник. Военная операция, день 1264-й

🔴 Атаки БПЛА на территории Ставрополя и Невинномысска отразили силы ПВО во время самого продолжительного режима беспилотной опасности в регионе, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
РИА Новости: при разминировании освобожденных территорий французские неизвлекаемые противотанковые мины бойцы ВС России уничтожают сбросами с БПЛА.
The New York Times: представители европейских стран в преддверии российско-американского саммита на Аляске призвали Дональда Трампа учесть их позицию, согласно которой договоренности по мирному урегулированию конфликта на Украине должны предусматривать гарантии безопасности для Киева, а также возможность для Украины вступить в НАТО.
РИА Новости: украинское командование обманом отправляет военных ВСУ штурмовать населенные пункты в Сумской области.
The Washington Post: США не приглашали Владимира Зеленского принять участие во встрече президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске.
Reuters: президент США Дональд Трамп открыт идее проведения трехстороннего саммита с участием России и Украины на Аляске.
ТАСС: Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны ВСУ могут оказаться в окружении западнее Синельникова Харьковской области.
🔴 Минобороны: в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский БПЛА.
▪️ 29 – над территорией Краснодарского края,
▪️ 15 – над территорией Республики Крым,
▪️ 13 – над территорией Брянской области,
▪️ 12 – над территорией Белгородской области,
▪️ 9 – над территорией Воронежской области,
▪️ 8 – над территорией Саратовской области,
▪️ 8 – над территорией Ставропольского края,
▪️ 7 – над территорией Калужской области,
▪️ 6 – над территорией Тульской области,
▪️ 5 – над территорией Ростовской области,
▪️ 4 – над территорией Рязанской области,
▪️ 2 – над акваторией Азовского моря,
▪️ 1 – над территорией Смоленской области,
▪️ 1 – над территорией Орловской области,
▪️ 1 – над территорией Тверской области.