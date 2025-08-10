«Все очень надеются». Будет ли Зеленский на Аляске в день встречи Путина и Трампа?

CNN: Зеленский собирается лететь на Аляску во время встречи Путина и Трампа

Телеканал CNN допустил, что Владимир Зеленский может посетить Аляску 15 августа, где состоится саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер неоднократно заявлял о готовности встретиться с украинским коллегой. Сейчас Белый дом обсуждает возможность приглашения президента Украины в крупнейший штат США. По информации The New York Times, Трамп сначала проведет встречу с Путиным, а затем — с Зеленским. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Белый дом обсуждает возможность приглашения украинского лидера Владимира Зеленского на Аляску, где 15 августа состоится встреча президентов России и США, сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что появление Зеленского «абсолютно» возможно.

Но пока нет ясности, приедет ли он в конечном итоге на Аляску.

«Все очень надеются, что это произойдет», — подчеркнул он.

По информации телеканала, президент США Дональд Трамп «остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами [Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным]». Но сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи с российским президентом. Стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

При этом накануне The Washington Post писала об обратном. По данным газеты, глава Белого дома не приглашал украинского лидера на Аляску.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Но российская сторона оставила это без комментария, предлагая сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.

План Трампа

Тем временем CNN выяснил, что Зеленский, вероятно, будет находиться на Аляске 15 августа. По информации телеканала, президент Украины может стать участником некоторых встреч.

«Один из чиновников Белого дома подчеркнул, что любые встречи с участием Зеленского, скорее всего, произойдут после встречи Трампа и Путина»,

— говорится в публикации.

Примечательно, что в середине мая Зеленский отправился в Турцию, в надежде встретиться с Путиным и Трампом в Стамбуле. Но российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Таким образом встреча лидеров не состоялась.

Издание The New York Times узнало, что план Трампа состоит в том, чтобы сначала встретиться с Путиным.

«А вскоре после этого он планирует провести встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским <…> Без участия европейских коллег», — говорится в публикации.

При этом сам американский лидер недавно подтвердил, что встреча с участием Путина и Зеленского возможна, и последнему предстоит «кое-что подписать».

«Теперь президент Зеленский должен получить… Все, что ему нужно, потому что ему придется быть готовым кое-что подписать, и я думаю, что он прилагает все усилия, чтобы этого добиться», — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что рассматривается вариант, согласно которому украинскому лидеру придется согласиться с потерей украинских территорий. Но Зеленский уже ответил на это отказом.

Готов ли Путин к встрече с Зеленским?

Во время общения с представителями международных информационных агентств в рамках Петербургского экономического форума 19 июня Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским.

«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским.

Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто будет подписывать документы», — подчеркнул он.

Путин обратил внимание на то, что на документах должна стоять подпись законных властей, иначе следующий президент Украины «выбросит это все в помойку».

Свою готовность встретиться с Зеленским Путин подтвердил 7 августа во время общения с журналистами в Кремле.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко», — отметил он.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.