Польские БПЛА и эвакуация нефтяников: что известно о первой атаке дронов ВСУ на Коми?

Республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать. По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye. На фоне атаки в местном аэропорту вводили ограничения на взлет и посадку самолетов. Также начали поступать жалобы на перебои в работе мобильного интернета.

Вооруженные силы Украины впервые попытались атаковать объекты на территории Республики Коми. Целью беспилотников стал Ухтинский район, расположенный почти в двух тысячах километрах от границы с Украиной , сообщил исполняющий обязанности главы региона Ростислав Гольдштейн.

«В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет», — отметил он в своем Telegram-канале.

Гольдштейн подчеркнул, что работники предприятий в зоне полета БПЛА «были эвакуированы в качестве превентивной меры безопасности». Как уточнил Telegram-канал «Сыктывкар №1», эвакуация коснулась нефтеперерабатывающего завода в Ухте . По данным местной информационной программы «День», в окрестностях НПЗ упал беспилотник , обошлось без возгорания.

Кроме того, в городе эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Ярмарка», поскольку вне здания произошел «хлопок». Информация об этом появилась в 14:15 мск, но предупреждение о беспилотной опасности в группе районной администрации опубликовали только в 14:42 мск.

По информации Telegram-канала «Про город Ухта», «громких звуков было несколько». При этом пожарные автомашины спешили по улице Севастопольской в сторону аэропорта.

В городе звучала система оповещения. По информации Telegram-канала «Радар по всей России», под угрозой атаки БПЛА в Коми также находились районы Сосногорска, Усинска, Печоры и Корткероса.

Какие беспилотники атаковали Коми?

По предварительной информации, для ударов по Коми ВСУ применили беспилотники FlyEye польского производства, пишет Mash. Telegram-канал уточняет, что БПЛА были запущены из Черниговской области Украины .

«Польский беспилотник FlyEye длиной два метра. Может находиться в воздухе от полутора часов на скорости 120 км/ч на высоте до 3500 м и нести нагрузку до 4 кг», — говорится в публикации.

Такие БПЛА оснащены камерами и тепловизором для разведки, наблюдения и наведения. Они совместимы с западными артиллерийскими установками, где использована автоматизированная система управления огнем, пишет ТАСС.

В июне 2016 года стало известно, что FlyEye уже использовались подразделениями ВСУ. В 2018-м в Донецкой народной республике показали сбитый FlyEye, который корректировал минометный огонь украинских силовиков по селу Саханка на юге республики.

Сколько беспилотников удалось сбить над Коми, пока неизвестно.

Меры безопасности

На фоне объявленной беспилотной опасности в Ухте и Сыктывкаре начали поступать жалобы на перебои в работе мобильного интернета. В связи с этим один из операторов связи выпустил заявление.

«Ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие ограничений, и их сроки нам неизвестны. Однако мы очень рассчитываем на восстановление сервиса в ближайшее время. Голосовая связь работает в штатном режиме», — цитирует его Telegram-канал «Про город Ухта».

Кроме того, в аэропорту Ухты в 15:55 мск ввели ограничения на взлет и посадку самолетов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что они «необходимы для обеспечения безопасности полетов». Ограничения сняли в 17:35 мск.