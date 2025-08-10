«Американцы устали»: США намерены «покончить» с финансированием конфликта на Украине

Вэнс: Трамп хочет, чтобы США отказались от финансирования конфликта на Украине

Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что Дональд Трамп намерен покончить с финансированием украинского конфликта, поскольку «американцы устали продолжать тратить свои деньги». По его словам, глава Белого дома не уверен в успехе предстоящих переговоров с Владимиром Путиным, но считает, что они «стоят усилий». Трамп желает найти решение, с которым Москва и Киев «могли бы жить относительно мирно», подчеркнул Вэнс. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить финансирование конфликта на Украине. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот конфликт», — сказал он.

При этом Вэнс уточнил, что если лидеры стран Европы желают покупать оружие у американских производителей для передачи его Киеву, то Вашингтон не возражает.

«Но сами финансировать это не будем», — подчеркнул вице-президент.

В конце марта Fox News сообщил, что Соединенные Штаты потратили более $113 млрд на помощь Украине в конфликте . Но эту сумму «можно считать гораздо большей из-за стоимости замены оружия и боеприпасов, отправленных Киеву», уточнил телеканал.

В Киеве назвали практически аналогичную сумму — $114 млрд. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с Le Point отметил, что большая часть этих денег пришлась на военный сектор: поставки вооружений из США он оценил в две трети от этой суммы. Часть средств отправилась американским оборонным компаниям, резюмировал Подоляк.

Прорыв для дипломатии

Предстоящую встречу Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Вэнс назвал «значительным прорывом для американской дипломатии». По его словам, оба лидера сосредоточатся на обсуждении вариантов урегулирования украинского конфликта. Однако глава Белого дома не уверен в успехе этих переговоров, подчеркнул Вэнс .

«Дональд Трамп сказал мне сегодня в частном порядке: «Послушай, может быть, это сработает, может быть, и нет, но это стоит усилий. Стоит попытаться». Мы продолжим использовать дипломатическое влияние президента Соединенных Штатов, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил он.

Вице-президент уточнил, что Вашингтон в урегулировании конфликта отталкивается от нынешней линии соприкосновения и намерен найти решение, с которым Москва и Киев «могли бы жить относительно мирно».

Непродуктивные контакты

В начале августа ABC News и The New York Post сообщали о том, что Путин до контактов с Трампом якобы должен провести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом российский лидер допускал возможность разговора с президентом Украины. Впоследствии Трамп опроверг информацию американских изданий.

По мнению Вэнса, встреча Путина с Зеленским перед саммитом России и США на Аляске была бы непродуктивной.

«Не думаю, что это было бы продуктивно. Я считаю, что в принципе президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сблизит их двоих. Мы, конечно, будем разговаривать с украинцами», — рассказал он.

Пока остается открытым вопрос, посетит ли Зеленский Аляску в день встречи Путина и Трампа. Американские СМИ публикуют противоречивую информацию. По данным телеканала CNN, украинский лидер, вероятно, будет находиться там уже 15 августа.

NBC News со ссылкой на информированные источники сообщал, что в Белом доме считают появление Зеленского на Аляске «абсолютно» возможным. Аналогичное мнение высказал постоянный представитель США при ООН Мэттью Уитакер.

При этом The Washington Post писала, что глава Белого дома не приглашал украинского президента на Аляску. По информации The New York Times, сначала Трамп встретится с Путиным, а уже после этого намерен организовать саммит, участниками которого станут российский и украинский лидеры.