Россияне рассказали, какую сумму заложили на новогодние праздники

Большинство россиян будут проводить каникулы с семьей за просмотром фильмов и сериалов, не планируя каких-то конкретных событий, но оставляя место для спонтанных активностей. Потратить на все свои развлечения опрошенные планируют в среднем 11 000 рублей. Об этом говорится в исследовании Авито, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше половины россиян (56%) планируют в этот раз отдыхать все новогодние праздники, однако каждый пятый (20%) все же будет выходить на работу в каникулы. А 12% будут работать почти все дни — в основном это мужчины (15%) и респонденты 45-54 лет (15%). Среди тех, кто собирается отдыхать, большинство (71%) будет проводить время в кругу семьи. Еще 18% встретятся с друзьями — в основном это молодежь 18-24 лет (30%). А 17% — со второй половинкой.

В основном россияне выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (53%), прогулки в парках (40%). Еще 22% планируют посетить новогодние концерты и елки, 21% — рождественские ярмарки. Активный отдых — коньки, лыжи и сноуборд — входят в планы 19% опрошенных. Также есть те, кто планирует совместить каникулы с путешествием — 21% отправятся за город, 11% — в поездку по России, а 3% — в тур за границу.

При этом спланировать свои праздничные дни заранее стараются только треть (37%) респондентов — остальные строят планы только если видят какое-нибудь интересное событие (22%), но в основном предпочитают просто плыть по течению, чтобы никак себя не ограничивать (41%).

41% опрошенных не собираются ничего покупать конкретного для отдыха в зимние каникулы, но остальные все же хотят обзавестись некоторыми вещами специально для этих дней. Так, 35% планируют купить что-то для домашнего уюта — например, плед и свечи. 26% собираются приобрести зимнюю одежду и аксессуары, 14% — товары для творчества, 8% — технику, а 7% — спортивный инвентарь и экипировку.

На все необходимые товары, а также развлечения в эти дни россияне планируют потратить в среднем 11 000 рублей. При этом 30% хотят уложиться в 5000 рублей, также 30% — в сумму от 5000 до 10 000. 13% готовы потратить до 15 000, 10% — до 30 000, а больше этих сумм — 8%.

