На Камчатку обрушился мощный циклон

Камчатка оказалась под ударом мощного циклона. В Петропавловске-Камчатском, административном центре области, с утра наблюдается коллапс на дорогах, пишет Telegram-канал SHOT.

«В городе застревают автобусы, люди вынуждены добираться до своих рабочих мест пешком... Большие пробки, техника не успевает чистить выпадающий снег. Некоторые автобусы просто застряли и не смогли ехать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевозки пассажиров задействованы вахтовые автобусы, вышедшие на маршруты.

Региональное управление МЧС сообщило об отмене занятий в школах Петропавловск-Камчатского городского округа для первой и второй смен из-за неблагоприятных погодных условий.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о переводе краевых учреждений и организаций, за исключением служб жизнеобеспечения, на удаленный формат работы из-за непогоды.

Ранее в результате циклона оказались затопленными улицы ряда населенных пунктов Камчатки.