На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатку обрушился мощный циклон

Камчатка оказалась в центре мощного циклона
true
true
true
close
NASA

Камчатка оказалась под ударом мощного циклона. В Петропавловске-Камчатском, административном центре области, с утра наблюдается коллапс на дорогах, пишет Telegram-канал SHOT.

«В городе застревают автобусы, люди вынуждены добираться до своих рабочих мест пешком... Большие пробки, техника не успевает чистить выпадающий снег. Некоторые автобусы просто застряли и не смогли ехать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевозки пассажиров задействованы вахтовые автобусы, вышедшие на маршруты.

Региональное управление МЧС сообщило об отмене занятий в школах Петропавловск-Камчатского городского округа для первой и второй смен из-за неблагоприятных погодных условий.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о переводе краевых учреждений и организаций, за исключением служб жизнеобеспечения, на удаленный формат работы из-за непогоды.

Ранее в результате циклона оказались затопленными улицы ряда населенных пунктов Камчатки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами