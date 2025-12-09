Трамп негативно охарактеризовал проводимую Европой политику

Европа движется в «очень плохом» направлении, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп, комментируя наложенный Европейской комиссией штраф на социальную сеть X, назвал это решение неправильным и призвал Европу быть очень осторожной.

Президент выразил обеспокоенность нынешним политическим курсом европейских стран. Он отметил, что США хотят «сохранить Европу Европой», но она идет в очень плохом направлении. По словам Трампа, Европа не должна так сильно меняться.

5 декабря Европейская комиссия оштрафовала соцсеть X на €120 млн за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф, наложенный на социальную сеть X, — это только начало. Он подчеркнул, что европейские правила являются одинаковыми для всех.

Ранее Рубио назвал штраф Еврокомиссии в отношении сети X атакой на народ США.