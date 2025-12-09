Врач предупредил о риске сердечного приступа из-за одной ночной привычки

Врач-кардиолог Хосе Абельян отметил, что ночной храп может стать причиной повышенного риска сердечного приступа. Об этом сообщает издание Deia, ссылаясь на слова специалиста.

Абельян предостерег, что эта ночная привычка способна спровоцировать также аритмию, гипертоническую болезнь, резкие изменения настроения, ощущение усталости в течение дня и проблемы с концентрацией. По его словам, в большинстве случаев храп возникает из-за избыточного веса, табакокурения, употребления спиртных напитков и успокоительных средств.

Чтобы решить эту проблему, врач рекомендовал регулярно выполнять физические упражнения для нормализации веса.

Также, по его мнению, средиземноморская диета способствует улучшению сна.

Кроме того, полезными будут упражнения, направленные на укрепление мышц языка и мягкого неба, подытожил доктор.

Недавно ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у людей с нарушениями сна мозг выглядит старше хронологического возраста.

