За ночь уничтожено почти 100 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1263-й

08:05

❗ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

28 дронов сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской областями, 10 — над Тульской областью, по восемь — над Орловской и Белгородской областями, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному — над Крымом, Подмосковьем и Липецкой областью.