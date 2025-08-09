На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь уничтожено почти 100 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1263-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1263-й день
Евгений Биятов/РИА Новости
В ночь на 9 августа дежурные силы ПВО сбили над Россией 97 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В Черниговской области уничтожены два грузовика с дронами ВСУ, передает ТАСС. В аэропорту Саратова введены ограничения на полеты, рассказали в Росавиации. Для урегулирования украинского конфликта Зеленскому «придется что-то подписать», заявил Трамп. В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области есть пострадавшие, сообщил губернатор Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:49

Мирная жительница погибла в Белгородской области после сброса боеприпаса дроном ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП случилось в селе Почаево Грайворонского округа, где беспилотник сбросил заряд на частный дом. Родители погибшей женщины получили ранения, их доставили в больницу. Дом полностью уничтожен взрывом и огнем.

08:38

Для урегулирования украинского конфликта Владимиру Зеленскому «придется что-то подписать», заявил президент США Дональд Трамп.

«Президент Зеленский должен получить все, что ему нужно, потому что ему придется подготовиться, чтобы что-то подписать, и я думаю, что он старательно работает, чтобы это сделать», - сказал президент США.

08:27

В Черниговской области уничтожены два грузовика с украинскими дронами, предназначенными для атак по РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

08:16

В аэропорту Саратова введены и пока действуют ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

08:05

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

28 дронов сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской областями, 10 — над Тульской областью, по восемь — над Орловской и Белгородской областями, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному — над Крымом, Подмосковьем и Липецкой областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1263-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

