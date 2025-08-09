За ночь уничтожено почти 100 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1263-й

❗ Мирная жительница погибла в Белгородской области после сброса боеприпаса дроном ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, ЧП случилось в селе Почаево Грайворонского округа, где беспилотник сбросил заряд на частный дом. Родители погибшей женщины получили ранения, их доставили в больницу. Дом полностью уничтожен взрывом и огнем.
Для урегулирования украинского конфликта Владимиру Зеленскому «придется что-то подписать», заявил президент США Дональд Трамп.
«Президент Зеленский должен получить все, что ему нужно, потому что ему придется подготовиться, чтобы что-то подписать, и я думаю, что он старательно работает, чтобы это сделать», - сказал президент США.
В Черниговской области уничтожены два грузовика с украинскими дронами, предназначенными для атак по РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
❗ В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
28 дронов сбиты над Курской областью, по 13 — над Брянской и Калужской областями, 10 — над Тульской областью, по восемь — над Орловской и Белгородской областями, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному — над Крымом, Подмосковьем и Липецкой областью.