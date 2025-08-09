«Украинцы не подарят свою землю»: Зеленский отказался обсуждать обмен территориями

Зеленский заявил, что не станет обсуждать обмен территориями с Россией

Владимир Зеленский сообщил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки. Он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее американским лидером. Это заявление украинский президент сделал на фоне предстоящей встречи Владимир Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. При этом присоединится ли Зеленский к этим переговорам пока неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отверг какой-либо «обмен территориями» в рамках возможного урегулирования конфликта.

Зеленский заявил, что позиция Украины по своим территориям закреплена в конституции страны.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины. Никто от этого не отступит», – сказал он.

Он добавил, что украинцы не будут «дарить» свою землю .

Обмен территориями

Ранее о возможном «обмене» территориями в рамках урегулирования конфликта России и Украины заявил президент США Дональд Трамп.

«Вы смотрите на территорию, за которую бои шли три с половиной года <...> Поэтому мы рассматриваем этот вариант <...> мы хотим получить часть обратно, а часть обменять»», — приводит его слова Sky News.

Трамп также добавил, что Зеленскому предстоит «кое-что подписать». Однако никаких подробностей американский лидер не привел.

«Ему придется быть готовым кое-что подписать, и я думаю, что он прилагает все усилия, чтобы этого добиться», — сказал республиканец.

О потенциальном «обмене» также писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

«По словам американского чиновника, Путин призвал приостановить войну на нынешних линиях в обоих регионах. После этого Россия проведет переговоры с Украиной об обмене территориями, стремясь к полному контролю Москвы над Запорожьем и Херсоном. Пока неясно, какие территории Украина получит взамен», — утверждает издание.

Россия неоднократно заявляла, что любое соглашение о прекращении огня должно учитывать «реалии на земле» в зоне конфликта, и что для его достижения украинские военные должны покинуть ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области в их административных границах .

Вскоре после заявления об обмене территориями Трамп сообщил о встрече с Путиным. Она состоится 15 августа на Аляске.

Сепаратный мир

В своем обращении Зеленский также выступил против достижения каких-либо соглашений по урегулированию конфликта без участия Киева.

«Любые решения против нас, любые решения без Украины одновременно являются решениями против мира <...> Это мертвые решения. Это неработающие решения. А нам всем нужен настоящий и искренний мир. Мир, который люди будут уважать», – заявил Зеленский.

Ответ президента Украины прокомментировала газета The New York Times, в материале которой говорится, что подобная позиция Зеленского может разозлить президента США Дональда Трампа.

«Резкие заявления украинского президента рискуют вызвать гнев Трампа, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из главных целей своей внешней политики», — говорится в статье.

«Партия войны»

Политолог Сергей Марков считает, что ответ Зеленского на слова Трампа мотивирован расчетом на поддержку продолжения конфликта со стороны Германии, Франции и Великобритании.

«Это решение — наверняка совместное решение с партией войны Европы, то есть с Макроном, Стармером, Мерцем. И это решение — против Трампа, который уже объявил вчера, что готовится обмен территориями и это будет очень хорошо», — написал он в своем Telegram-канале.

В разговоре с «Газетой.Ru» политолог-американист Малек Дудаков также отметил, что украинское лобби и Европа будут «будет всячески противиться любым договоренностям» о выводе украинских войск за пределы ДНР и по другим вопросам.

«Пока что возможности повлиять на ситуацию у них ограничены. Показательно, что саммит проходит очень далеко от Европы, никого из европейцев либо украинцев не пригласили. Соответственно, мы видим очевидное желание администрации Трампа договариваться с нами напрямую», — сказал эксперт.