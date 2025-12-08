Силы ПВО России уничтожили 11 украинских беспилотников

В течение шести часов российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С 17:00 мск до 23:00 мск 8 декабря над Ростовской областью уничтожены пять беспилотников противника, над Белгородской, Брянской и Волгоградской областями — по два.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны за пять часов сбили над регионами России 15 украинских беспилотников.

Утром 8 декабря в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь сбили 67 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего дронов было сбито над территорией Брянской области — 24 летательных аппарата. 12 беспилотников уничтожены над Саратовской областью, 11 — над Ростовской. Девять дронов ликвидированы над Волгоградской областью, по два БПЛА — над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом и еще по одному — над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.