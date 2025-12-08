В Сочи матерящийся петербуржец устроил пьяный дебош на борту самолета

В Сочи пьяный мужчина устроил дебош в самолете

Житель Ленобласти не смог своевременно покинуть Сочи из-за дебоша на борту самолета. Об этом сообщает УТ МВД России по ЮФО.

Инцидент произошел во время посадки, когда 40-летний мужчина уже находился в салоне самолета, следовавшего в Санкт-Петербург.

«Правонарушитель громко выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания членов экипажа и не выполнял их требования, мешал другим пассажирам», – сообщается в публикации.

Исходя из внешнего вида и поведения, бортпроводники предположили, что мужчина пьян, поэтому решили отстранить его от полета.

Дебошира направили в дежурную часть. В его отношении составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Сам задержанный отказался проходить медосвидетельствование.

До этого рейс, следовавший из Магадана в Москву, развернулся в аэропорт вылета из-за авиадебоширов. Судно вернули на стоянку, мужчин сняли с рейса, после чего борт снова проверили и разрешили покинуть воздушную гавань.

Ранее в России призвали ввести «черные списки» с запретом на полеты для авиадебоширов.